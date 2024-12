3 bài tập nhẹ nhàng để có tim khỏe hơn

Nhưng ngược lại, nhiều người thích các bài tập nhẹ nhàng nhưng vẫn giúp tăng cường sức khỏe tim.

Đi bộ là bài tập nhẹ nhàng rất tốt cho sức khỏe tim ẢNH: AI

Sau đây là những bài tập nhẹ nhàng có thể giúp trái tim khỏe mạnh.

Bài tập hiếu khí

Cũng như bất kỳ khối cơ nào khác, tim sẽ khỏe mạnh hơn nếu được tập luyện phù hợp. Các bài tập hiếu khí như đi bộ, chạy bộ hay đạp xe sẽ giúp tăng cường sức mạnh cho tim, theo trang tin The Healthy (Mỹ).

Tùy theo thể trạng và nhu cầu của từng người mà có thể tập các bài hiếu khí với cường độ cao hay thấp. Các bài tập hiếu khí với cường độ thấp đến vừa là đi bộ, đi bộ nhanh, quần vợt đôi, đạp xe hay làm vườn, khiêu vũ. Nếu tập với cường độ cao thì sẽ là chạy bộ, quần vợt đơn, đi bộ lên dốc với vật nặng, chẳng hạn như mang balo trên lưng hay đạp xe với vận tốc trên 15 km/giờ.

Các bài tập này rất hiệu quả nếu muốn kiểm soát cân nặng, cải thiện lưu thông máu và ngăn ngừa tổn thương động mạch do cholesterol cao, đường huyết và huyết áp cao.

Nâng tạ nhẹ

Khi nhắc đến nâng tạ, nhiều người sẽ nghĩ đó là những bài tập nặng, đòi hỏi sức mạnh cơ bắp. Tuy nhiên, với những người có vấn đề về tim thì nâng tạ quá nặng có thể gây nguy hiểm vì tạo áp lực lớn lên tim.

Nâng tạ nhẹ cũng là cách tập luyện rất có lợi cho cơ tim. Người tập không cần thiết phải nâng khối lượng tạ lớn mà chỉ cần nâng tạ nhẹ với số lần tập mỗi hiệp là 10 hoặc 20 lần.

Cách tập này không gây áp lực lớn lên cơ thể nhưng vẫn giúp cơ bắp khỏe mạnh, kiểm soát đường huyết, giảm huyết áp cao và ngăn ngừa xơ vữa động mạch. Không chỉ người già mà phụ nữ, người vừa khỏi bệnh cũng có thể áp dụng cách tập này.

Kéo giãn cơ

Các bài tập kéo giãn cơ rất phù hợp để khởi động hay trong giờ làm việc, nhất là phải ngồi liên tục nhiều giờ trước máy tính. Một loại bài tập kéo giãn cơ khác cũng rất có lợi cho tim là yoga.

Nghiên cứu công bố trên chuyên san The Journal of Physiology cho thấy thường xuyên thực hiện các bài kéo giãn liên tục trong 12 tuần sẽ giúp cải thiện lưu thông máu và giảm tình trạng xơ cứng động mạch, nhờ đó giảm nguy cơ mắc vấn đề về tim, theo The Healthy.