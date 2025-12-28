3 biểu hiện gan đang quá tải mà nhiều người dễ bỏ qua

Gan là một trong những cơ quan quan trọng nhất cơ thể. Khi gan bị tổn thương, cơ thể sẽ gửi tín hiệu cảnh báo. Thế nhưng, không ít tín hiệu bị hiểu nhầm hoặc bỏ qua, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Buồn nôn sau ăn, đặc biệt sau các bữa ăn nhiều chất béo, có thể là dấu hiệu cảnh báo gan có vấn đề Ảnh: AI

Nhận diện sớm các dấu hiệu gan đang bị quá tải sẽ giúp người mắc can thiệp sớm, điều chỉnh lối sống và tránh được những hệ quả nặng như xơ gan, viêm gan mạn tính, thậm chí suy gan. Những dấu hiệu mà mọi người dễ bỏ qua gồm:

Vấn đề tiêu hóa

Gan tạo dịch mật, một thành phần quan trọng giúp phân giải chất béo và hỗ trợ tiêu hóa. Khi gan bị quá tải, dịch mật tiết ra có thể giảm, gây các triệu chứng tiêu hóa ở vùng bụng trên bên phải.

Người bệnh có thể gặp các vấn đề như buồn nôn sau ăn, đặc biệt sau các bữa ăn nhiều chất béo. Họ cũng bị cảm giác chướng và đầy bụng, đau âm ỉ vùng trên bên phải ổ bụng.

Dấu hiệu này thường bị nhầm với các vấn đề dạ dày hay ruột. Tuy nhiên, khi rối loạn tiêu hóa đi kèm với các dấu hiệu khác như mệt mỏi, vàng da hoặc thay đổi màu sắc nước tiểu thì rất có khả năng do gan có vấn đề.

Tích tụ mỡ quanh bụng, khó giảm cân

Gan đóng vai trò quan trọng trong trao đổi chất và chuyển hóa chất béo. Khi gan bị tích tụ mỡ quá nhiều, tức gan nhiễm mỡ, thì sẽ không xử lý chất béo hiệu quả. Điều này có thể dẫn tới tích mỡ vùng bụng, tăng cân dù chế độ ăn không thay đổi và khó giảm cân.

Gan nhiễm mỡ là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất khiến gan bị quá tải. Tuy nhiên, gan nhiễm mỡ lại diễn tiến âm thầm mà không gây triệu chứng rõ ràng trong giai đoạn đầu.

Dễ bầm tím, cầm máu chậm

Gan có vai trò tổng hợp nhiều yếu tố đông máu dạng protein, chẳng hạn fibrinogen. Khi chức năng gan suy giảm, khả năng tạo các protein này giảm theo. Hệ quả là khiến da dễ bầm tím dù va chạm nhẹ, chảy máu cam, chảy máu chân răng hay vết thương nhỏ nhưng lâu cầm máu.

Các chuyên gia cho biết đây là dấu hiệu thường gặp ở người có bệnh gan tiến triển nhưng cũng có thể xuất hiện sớm hơn khi gan bị tổn thương kéo dài.

Mọi người cũng cần lưu ý là không phải cứ xuất hiện một dấu hiệu đơn lẻ nào đó là khẳng định gan có vấn đề. Nhưng nếu nhiều dấu hiệu nhẹ cùng tồn tại và kéo dài thì đó là lúc cần sớm đi kiểm tra gan, theo Medical News Today.