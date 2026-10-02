3 bộ phận bị ảnh hưởng khi ô tô phanh gấp

Trong quá trình lái ô tô, tài xế đôi khi buộc phải phanh gấp để tránh va chạm hoặc xử lý tình huống bất ngờ. Bên cạnh đó vẫn có nhiều người giữ thói quen phanh gấp khi điều khiển xe. Hành động như vậy lặp đi, lặp lại thường xuyên sẽ khiến nhiều bộ phận trên ô tô nhanh xuống cấp.

Bộ phận chịu ảnh hưởng đáng chú ý nhất là má phanh. Khi tài xế đạp phanh mạnh, má phanh phải ép vào đĩa phanh với lực lớn để giảm tốc trong thời gian ngắn. Ma sát tăng cao khiến lớp vật liệu trên má phanh hao mòn nhanh hơn. Nếu thói quen phanh gấp diễn ra liên tục, tuổi thọ má phanh có thể bị rút ngắn, đồng thời hiệu quả phanh giảm dần theo thời gian.

Đạp phanh gấp là nguyên nhân khiến nhiều bộ phận trên ô tô nhanh xuống cấp ẢNH: BÁ HÙNG

Tiếp đến, đĩa phanh ma sát với má phanh, sinh ra lượng nhiệt lớn, đặc biệt khi xe đang chạy nhanh rồi giảm tốc đột ngột. Nếu phanh mạnh nhiều lần liên tiếp, hệ thống không có đủ thời gian tản nhiệt, khiến đĩa phanh thường xuyên chịu nhiệt độ cao và nhanh hao mòn.

Ngoài hệ thống phanh, lốp xe cũng bị tác động khi liên tục phanh gấp. Mỗi lần giảm tốc đột ngột, lực ma sát giữa lốp và mặt đường tăng lên. Khi tình trạng này lặp lại thường xuyên, bề mặt lốp có thể mòn nhanh hơn, đặc biệt ở những xe thường xuyên vận hành ở tốc độ cao.

Để hạn chế hao mòn, tài xế nên quan sát giao thông từ xa, giữ khoảng cách an toàn và chủ động nhả chân ga sớm khi cần giảm tốc. Tuy vậy, trong tình huống khẩn cấp, vẫn cần phanh dứt khoát bởi an toàn luôn là ưu tiên cao nhất.