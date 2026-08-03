Sai lầm khiến gioăng cao su cửa ô tô dễ hư hỏng

Sai lầm phổ biến khiến gioăng cao su cửa dễ hư hỏng

Nhiều người cho rằng gioăng cao su cửa ô tô chỉ là chi tiết nhỏ nên không cần quan tâm trong quá trình sử dụng. Tuy nhiên, khi bộ phận này xuống cấp, nước mưa và tiếng ồn có thể lọt vào khoang cabin, đồng thời làm giảm hiệu quả hoạt động của hệ thống điều hòa.

Một trong những sai lầm phổ biến là đóng cửa quá mạnh. Không ít người thường đẩy mạnh cửa xe vì cho rằng như vậy mới bảo đảm cửa đã đóng kín. Thực tế, chỉ cần dùng lực vừa đủ để chốt cửa vào đúng vị trí. Việc thường xuyên đóng cửa mạnh tạo áp lực lớn lên gioăng cao su, lâu ngày khiến chi tiết này mất độ đàn hồi và dễ biến dạng.

Theo thời gian, gioăng cao su cửa dễ chai cứng, giảm độ đàn hồi nếu không được bảo quản phù hợp ẢNH: VÕ HIẾU

Thói quen kéo hoặc bám vào gioăng khi lên xuống xe cũng có thể gây hư hỏng. Tình trạng này thường gặp trên các mẫu SUV, MPV gầm cao khi hành khách sử dụng gioăng làm điểm tựa. Trong khi đó, bộ phận này sinh ra chỉ để tạo độ kín giữa cửa và thân xe, không được thiết kế để chịu lực. Việc kéo, tỳ thường xuyên có thể làm gioăng bị giãn, bong keo hoặc lệch khỏi vị trí.

Ngoài ra, bụi bẩn, nắng nóng và tia UV còn khiến cao su nhanh lão hóa. Nếu không được vệ sinh, gioăng sẽ dần khô cứng, nứt gãy và giảm khả năng chống nước, cách âm. Người dùng nên vệ sinh gioăng định kỳ và sử dụng dung dịch bảo dưỡng cao su phù hợp. Thay đổi các thói quen trên có thể giúp gioăng cửa bền hơn, hạn chế tiếng ồn lọt vào cabin và tránh chi phí thay mới không cần thiết.