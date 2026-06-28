4 phụ kiện nên trang bị trên ô tô

4 món phụ kiện cần nên mua cho ô tô

Bên cạnh những trang bị được nhà sản xuất lắp sẵn, nhiều người dùng thường lựa chọn mua thêm các món phụ kiện ô tô để nâng cao trải nghiệm sử dụng. Tuy nhiên, thay vì đầu tư vào những món đồ mang tính trang trí, các chuyên gia khuyến nghị nên ưu tiên những phụ kiện thực sự cần thiết.

Trong đó, camera hành trình được xem là một trong những trang bị quan trọng nhất. Thiết bị này giúp ghi lại toàn bộ quá trình di chuyển, hỗ trợ làm rõ nguyên nhân khi xảy ra va chạm hoặc tranh chấp giao thông.

Bơm lốp mini cũng là phụ kiện hữu ích đối với những người thường xuyên lái xe đường dài. Trong trường hợp lốp xe bị non hơi hoặc xịt lốp giữa đường, người dùng có thể chủ động bơm thêm hơi để di chuyển đến địa điểm sửa chữa gần nhất.

Tam giác phản quang là trang bị cần thiết phải có trên ô tô, đặc biệt khi đi trên các tuyến cao tốc ẢNH: VÕ HIẾU

Ngoài ra, phim cách nhiệt gần như là trang bị không thể thiếu đối với ô tô tại Việt Nam. Việc dán phim cách nhiệt giúp hạn chế nhiệt lượng từ bên ngoài truyền vào khoang lái, góp phần giảm tải cho hệ thống điều hòa và tăng sự thoải mái cho người ngồi bên trong xe.

Một phụ kiện khác cũng rất quan trọng là tam giác phản quang. Thiết bị này hữu ích khi xe gặp sự cố trên cao tốc hoặc những đoạn đường có tốc độ lưu thông cao, giúp cảnh báo cho các phương tiện phía sau và giảm nguy cơ xảy ra tai nạn.

Tùy nhu cầu sử dụng và điều kiện tài chính, người dùng có thể lựa chọn thêm nhiều phụ kiện khác. Tuy nhiên, bốn trang bị kể trên được xem là những món phụ kiện cơ bản, cần ưu tiên trang bị sớm sau khi mua ô tô.