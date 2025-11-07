Phim cách nhiệt kém chất lượng tràn lan, làm sao nhận biết?

Với đặc điểm khí hậu nắng nóng, cường độ tia cực tím cao, phim cách nhiệt trở thành phụ kiện quan trọng, gần như được người dùng trang bị cho ô tô tại Việt Nam. Thực tế, thị trường hiện nay đang đối mặt tình trạng nhiễu loạn khi xuất hiện nhiều loại phim không rõ nguồn gốc, chất lượng kém, thậm chí bị làm giả và mang "mác" các thương hiệu lớn.

Nhiều mẫu xe mới khi bán ra thị trường đã được dán sẵn phim cách nhiệt ẢNH: B.H

Một trong những hình thức phổ biến, khiến người dùng dễ "dính bẫy" là chương trình khuyến mãi khi mua ô tô mới. Nhiều đại lý thường tặng gói "Phim - Sàn - Cam" (tức dán phim cách nhiệt, lót sàn và lắp camera hành trình) để thu hút khách mua. Tuy nhiên, nhiều chủ xe phản ánh loại phim được tặng có hiệu quả cách nhiệt kém, nhất là khi đi dưới trời nắng gắt.

Điều này dễ khiến nhiều người hoài nghi về sự hiệu quả của phim cách nhiệt mang lại. Trên thực tế, phim cách nhiệt chất lượng cao có thể giảm tới 90% bức xạ nhiệt, giúp khoang cabin duy trì nhiệt độ ổn định và giảm tải công suất hệ thống điều hòa. Để đạt được hiệu quả đó, người dùng phải dán đúng loại phim chất lượng, đáp ứng được tiêu chuẩn kỹ thuật nhất định, đặc biệt ở khả năng phản xạ hoặc hấp thụ tia hồng ngoại (IR).

Cần đến dụng cụ kỹ thuật mới có thể đo được thông số của phim cách nhiệt dán ô tô ẢNH: C.T

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Vũ Hoàng Khánh - đại diện hãng phim cách nhiệt Hi-Kool chia sẻ: "Phim giá rẻ thường chỉ cản được tia UV, không ngăn chặn được nhiều tia hồng ngoại. Trong khi đó, tia hồng ngoại là một trong những nguyên nhân chính sinh nhiệt nên nhiều người sẽ cảm thấy hơi nóng hắt vào mặt khi lái xe dù đã dán phim cách nhiệt, nhất là ở vị trí kính lái".

Ngoài vấn đề chất lượng thấp, người dùng còn phải cảnh giác với tình trạng phim cách nhiệt giả. Các sản phẩm làm nhái ngày càng tinh vi, có thể in logo chìm, nhãn mác giống hệt hàng thật. "Nhiều thương hiệu lớn thường bị làm giả để qua mặt người dùng thiếu kinh nghiệm. Nhìn bằng mắt thường rất khó phân biệt nếu không có công cụ hỗ trợ", ông Khánh chia sẻ thêm.

Logo thương hiệu phim cách nhiệt in chìm cũng có thể bị làm giả

ẢNH: C.T

Để bảo vệ người tiêu dùng, một số hãng phim cách nhiệt đã triển khai giải pháp xác thực sản phẩm qua mã số seri và bảo hành điện tử. Đơn cử như phim cách nhiệt Hi-Kool, người mua có thể kiểm tra thông tin sản phẩm, thời gian bảo hành, mẫu xe và biển số được dán... thông qua hệ thống quản lý.

Trong bối cảnh thị trường phim cách nhiệt kém chất lượng tràn lan, người dùng nên tham khảo các thương hiệu phim cách nhiệt có uy tín và tìm hiểu kỹ sản phẩm trước khi dán lên ô tô. Điều này góp phần nâng cao trải nghiệm sử dụng xe dưới thời tiết nắng nóng.