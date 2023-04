Dán phim cách nhiệt ô tô: Chất lượng phim thôi đã đủ?

Với điều kiện khí hậu nắng nóng (có thời điểm nhiệt độ lên đến gần 40 độ C) tại Việt Nam. Khi đỗ ô tô ngoài trời, nếu không dán phim cách nhiệt, khoang nội thất xe có thể bị biến thành "lò vi sóng", bởi mức nhiệt có thể lên đến trên 60 độ C. Đây là lý do dán phim cách nhiệt hiện nay đã trở thành nhu cầu tất yếu, nếu không muốn nói là bắt buộc với người dùng ô tô tại Việt Nam.

Dán phim cách nhiệt đã trở thành nhu cầu tất yếu với người dùng ô tô tại Việt Nam

Theo ước tính, chỉ trong vòng 2 năm trở lại đây, thị trường linh kiện phụ trợ ô tô Việt Nam đã chào đón thêm nhiều thương hiệu phim cách nhiệt mới. Trong đó, ngoài Hi-Kool, XEX Kool, đáng chú ý còn có thêm Cool N Lite - hãng phim cách nhiệt cao cấp, vốn nổi tiếng khi được sử dụng trên nhiều dòng siêu xe đình đám.

Những thương hiệu phim cách nhiệt xâm nhập ngày càng nhiều minh chứng cho sự bùng nổ của thị trường phụ kiện này tại Việt Nam. Qua đó, mang đến cho người dùng ô tô nhiều lựa chọn chất lượng.

Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, bên cạnh chất lượng phim, để có thể đạt hiệu quả "hạ nhiệt" cho xe, cần đòi hỏi thêm nhiều yếu tố khác. Trong đó, quan trọng không kém chính là "tay nghề" của người thợ, hay nói cách khác là kỹ thuật dán phim phải đảm bảo.

Bên cạnh chất lượng phim cách nhiệt, kỹ thuật dán phim cũng rất quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả "cách nhiệt" cho ô tô

Đây là lý do khi thị trường phim cách nhiệt bắt đầu bùng nổ, nhiều thương hiệu lớn mà điển hình là Cool N Lite những nằm gần đây đã đẩy mạnh việc nâng cao chất lượng tay nghề cho các kỹ thuật viên, thông qua nhiều chương trình, khóa đào tạo chất lượng.

Trong năm 2023, hãng phim cách nhiệt nổi tiếng này tiếp tục tổ chức thêm khóa đào tạo kỹ thuật trực tiếp trong 3 ngày, từ 8 đến 10.4.2023 tại Singapore, dành riêng cho những đại lý Cool N Lite chính hãng tại Việt Nam.

Tại khóa đào tạo về kỹ thuật, các "học viên" là những kỹ thuật viên đến từ nhiều đại lý trên dải đất hình chữ S được hướng dẫn nâng cao và thực hành dán phim Cool N Lite trực tiếp trên các dòng siêu xe đắt tiền, có kết cấu đặc biệt. Để có thể hoàn thành các "bài tập" này, đội ngũ kỹ thuật viên của hệ thống đại lý nhận được sự hỗ trợ và hướng dẫn từ các chuyên gia quốc tế trong lĩnh vực dán phim cách nhiệt trên ô tô. Đồng thời, được chia sẻ những kinh nghiệm quý giá được tích lũy trong nhiều năm làm nghề từ đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp tại Singapore.

Chương trình đạo tạo của Cool N Lite góp phần giúp người dùng ô tô yên tâm hơn về chất lượng dịch vụ khi dán phim cách nhiệt

Ngoài ra, chương trình đào tạo kỹ thuật đặc biệt còn có sự góp mặt của Founder Cool N Lite. Xuất hiện trong buổi gặp gỡ, bên cạnh việc chia sẻ thêm những kiến thức về thương hiệu, các học viên cũng được trực tiếp giải đáp những thắc mắc trong quá trình làm nghề. Bên cạnh đó là những chia sẻ về bí quyết kinh doanh, phát triển đội nhóm.

Có thể nói, các chương trình đạo tạo, nâng cao chất lượng dịch vụ của Cool N Lite không chỉ giúp thương hiệu phim cách nhiệt này nâng cao uy tín, vị thế trên thị trường Việt Nam mà sâu rộng hơn, điều này phần nào mang đến nhiều lợi ích cho người dùng ô tô. Bởi lẽ, bên cạnh chất lượng phim cách nhiệt, như đã đề cập, việc nâng cao kỹ thuật dán phim cũng là yếu tố quan trọng giúp nâng cao hiệu quả "hạ nhiệt" cho ô tô.