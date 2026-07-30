‘Nóng’ cuộc đua C-SUV hybrid, Hyundai Tucson và KIA Sportage đều có giá dưới 1 tỉ đồng

Hyundai Tucson Hybrid mới đây được hãng xe Hàn Quốc trưng bày tại Hà Nội. Theo thông tin tại sự kiện, phiên bản này dự kiến bắt đầu bàn giao tới tay khách hàng từ đầu tháng 9.2026, với giá bán không quá 999 triệu đồng.

Dù chưa phải niêm yết chính thức được Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) công bố rộng rãi, nhưng vẫn thu hút sự chú ý. Bởi, nếu mức giá này chính thức được áp dụng, phiên bản Tucson Hybrid sẽ có giá gần với mức giá các phiên bản cao cấp của dòng Tucson. Cụ thể, mẫu xe Hàn Quốc hiện phân phối tại Việt Nam với các lựa chọn động cơ đốt trong, có giá niêm yết từ 769 - 989 triệu đồng. Như vậy, mức giá dự kiến của Tucson Hybrid chỉ cao hơn khoảng 10 triệu đồng so với bản đắt nhất đang bán.

Hyundai Tucson Hybrid dự kiến có giá dưới 1 tỉ đồng khi mở bán tại Việt Nam ẢNH: HỘI HYUNDAI

So với các phiên bản hiện tại, nhìn chung Tucson Hybrid vẫn giữ nguyên thiết kế, trang bị tương đồng với bản máy xăng tăng áp. Khác biệt chính nằm ở hệ truyền động khi kết hợp động cơ xăng tăng áp 1.6 lít với mô-tơ điện, cho tổng công suất khoảng 235 mã lực và mô-men xoắn 367 Nm, đi cùng hộp số tự động 6 cấp.

Đây là hệ thống hybrid tự sạc (HEV), không yêu cầu người dùng cắm điện như xe plug-in hybrid (PHEV). Ngoài ra, Tucson Hybrid trang bị phanh tái sinh nhiều cấp, công nghệ e-Motion, hệ thống âm thanh Bose và gói an toàn Hyundai SmartSense. Tuy nhiên, cấu hình cuối cùng, các chính sách bảo hành pin và xuất xứ xe vẫn cần chờ nhà phân phối xác nhận.

Phân khúc crossover cỡ trung nửa đầu năm 2026 : Doanh số xe điện vượt nhiều xe xăng

Tăng nhiệt cuộc đua "điện hóa" ở phân khúc crossover cỡ trung

Hyundai Tucson Hybrid không phải mẫu xe mở đầu xu hướng "điện hóa" bằng các phiên bản lai xăng - điện trong phân khúc crossover cỡ trung (C-SUV). Thực tế, nhóm xe này tại Việt Nam đang ngày càng đông đúc, trong khi cuộc cạnh tranh cũng dần chuyển từ công nghệ, trang bị sang giá bán.



Gần đây nhất, KIA Sportage Hybrid gia nhập thị trường với ba phiên bản, niêm yết từ 999 triệu đến 1,099 tỉ đồng. Trong đó, bản thấp nhất có giá tương đương mức dự kiến của Tucson Hybrid và được ưu đãi 20 triệu đồng cho nhóm khách hàng đầu tiên.

KIA Sportage Hybrid gia nhập thị trường với ba phiên bản, niêm yết từ 999 triệu đến 1,099 tỉ đồng ẢNH: NGUYỄN DUY

Trước đó, thị trường đã xuất hiện một số mẫu SUV, crossover cỡ trung xuất xứ Trung Quốc sử dụng hệ truyền động lai xăng - điện. Nhóm này có Haval H6 HEV giá từ 986 triệu đồng; BYD Sealion 6 DM-i giá từ 799 - 899 triệu đồng tùy phiên bản hay J7 SHS sử dụng công nghệ plug-in hybrid, giá 969 triệu đồng.

Ở vùng giá cao hơn, mẫu xe Nhật Honda CR-V đã được phân phối bản e:HEV với hai phiên bản L và RS, đều sử dụng hệ thống hybrid tự sạc, giá từ 1,17 - 1,25 tỉ đồng. So với đối thủ, giá dự kiến của Tucson Hybrid thấp hơn khoảng 170 - 250 triệu đồng. Khoảng cách này đủ lớn để tạo sức ép với nhóm khách hàng muốn chuyển sang xe hybrid nhưng vẫn giới hạn ngân sách quanh mốc 1 tỉ đồng.

Ngoài ra, Tucson cũng có lợi thế khác khi tên tuổi đã quen thuộc với khách hàng Việt Nam, đồng thời mẫu xe Hàn Quốc đã duy trì doanh số tương đối ổn định và được phân phối qua hệ thống đại lý rộng khắp. Đây có thể là yếu tố giúp phiên bản Tucson Hybrid tiếp cận người dùng dễ dàng hơn, đặc biệt với những khách hàng vẫn còn thận trọng khi lựa chọn công nghệ động cơ mới.

Sự xuất hiện của Tucson Hybrid khiến cuộc cạnh tranh xe lai điện trong phân khúc C-SUV thêm quyết liệt ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Theo một số chuyên gia trong ngành ô tô, sự góp mặt của phiên bản Tucson Hybrid không mở ra một cuộc đua hoàn toàn mới, nhưng có thể khiến cạnh tranh trong nhóm C-SUV điện hóa trở nên rõ nét hơn. Bởi, khi ngày càng nhiều mẫu xe hybrid tiến về vùng giá khoảng 1 tỉ đồng, yếu tố công nghệ không còn là khác biệt duy nhất. Người mua sẽ bắt đầu so sánh kỹ hơn về giá bán, mức tiêu thụ nhiên liệu, trang bị, chính sách bảo hành pin và tổng chi phí sử dụng.

Đây cũng là dấu hiệu cho thấy xe lai xăng - điện đang dần thoát khỏi vị trí "lựa chọn mang tính thăm dò" hoặc phiên bản cao cấp nhằm xây dựng hình ảnh. Khoảng cách giá giữa xe hybrid với các phiên bản dùng động cơ xăng, dầu đang được thu hẹp, giúp người dùng có thêm lý do cân nhắc chuyển đổi.

Dù vậy, mức giá dưới 1 tỉ đồng của Tucson Hybrid hiện vẫn chỉ là con số dự kiến. Sức cạnh tranh thực tế của mẫu xe này còn phụ thuộc vào cấu hình dành cho thị trường Việt Nam, mức tiêu thụ nhiên liệu, chính sách bảo hành pin, nguồn cung và giá bán chính thức. Nếu mức giá dự kiến được giữ nguyên, Tucson Hybrid có thể trở thành lựa chọn đáng chú ý trong nhóm C-SUV điện hóa, đồng thời tạo thêm sức ép lên cả các mẫu hybrid lẫn những phiên bản xe xăng, dầu đang có giá quanh mốc 1 tỉ đồng.