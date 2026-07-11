5 ô tô hybrid bán chạy nhất Việt Nam nửa đầu năm 2026

Bất chấp sức mua trên thị trường ô tô liên tục biến động, thậm chí chững lại trong hai tháng đầu của quý 2/2026, doanh số ô tô hybrid (xe lai xăng - điện) nói chung tại Việt Nam (gồm mild-hybrid, plug-in hybrid và hybrid) tiếp tục tăng trưởng. Số liệu bán hàng vừa được Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), cho thấy chỉ sau nửa đầu năm 2026, tổng lượng ô tô hybrid của các thành viên VAMA bán ra thị trường đạt 10.865 xe, gần bằng tổng doanh số của cả năm 2025 (đạt 14.171 xe).

Kết quả này thậm chí còn chưa bao gồm doanh số bán của một số phiên bản hybrid như Suzuki Fronx, KIA Carnival (không được nhà phân phối cập nhật) hay lượng xe mild-hybrid, plug-in hybrid và hybrid của các hãng ô tô Trung Quốc, cũng như các thương hiệu ô tô hạng sang (Mercedes-Benz, Volvo…) đã bán ra thị trường trong thời gian qua. Qua đó, cho thấy nhu cầu của khách hàng Việt Nam với các dòng xe hybrid ngày càng cao. Dù vậy, phần lớn khách hàng mua ô tô hybrid tại Việt Nam vẫn ưa chuộng các dòng xe thương hiệu Nhật Bản của các thương hiệu như Toyota, Honda, Suzuki…

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Dưới đây là thông tin chi tiết 5 mẫu ô tô hybrid bán chạy nhất Việt Nam trong nửa đầu năm 2026:

1. Toyota Corolla Cross HEV: 2.800 xe

Toyota Corolla Cross HEV là mẫu ô tô hybrid bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nửa đầu năm 2026 với tổng doanh số đạt 2.800 xe. Mẫu xe này thuộc phân khúc crossover 5 chỗ, hướng đến nhóm khách mua xe sử dụng cá nhân, gia đình. Corolla Cross HEV dùng hệ thống hybrid kết hợp giữa động cơ xăng 1.8 lít (công suất 97 mã lực và mô-men xoắn cực đại 142 Nm), với một mô-tơ điện có công suất 71 mã lực và mô-men xoắn 163 Nm, kết hợp với hộp số vô cấp CVT, dẫn động cầu trước. Mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp của bản Corolla Cross HEV đạt 3,67 lít/100 km, theo công bố từ nhà sản xuất. Tại Việt Nam, Toyota Corolla Cross HEV có giá bán 865 triệu đồng

Ảnh: B.H

2. Toyota Innova Cross HEV: 2.511 xe

Toyota Innova Cross HEV xếp thứ hai trong danh sách này với lượng xe bán ra ít hơn khoảng 300 xe so với Corolla Cross HEV. Cụ thể, sau 6 tháng đầu năm 2026, Toyota Việt Nam đã bán ra tổng cộng 2.511 xe Innova Cross HEV. Ngoài danh tiếng của một trong những mẫu MPV 7 chỗ từng hút khách nhất thị trường Việt Nam, việc sở hữu kiểu dáng thiết kế hiện đại, không gian nội thất rộng rãi, thực dụng, vận hành mạnh mẽ, êm ái… là những yếu tố giúp Innova Cross HEV tạo sức hút. Hiện tại, dòng Toyota Innova Cross tại Việt Nam có 3 phiên bản, trong đó riêng bản Innova Cross HEV có giá niêm yết 960 triệu đồng Ảnh: B.H

3. Honda CR-V e:HEV RS: 1.831 xe

Honda CR-V, mẫu xe duy nhất của Honda góp mặt trong danh sách này. Hãnhg xe Nhật Bản hiện phân phối 3 mẫu xe có phiên bản hybrid, trong đó Honda CR-V e:HEV RS được ưa chuộng nhất dù mức giá lên tới 1,250 tỉ đồng. Đây là mẫu xe thuộc phân khúc crossover hạng C thiết kế 5+2 chỗ ngồi, nhập nguyên chiếc từ Thái Lan. Trong năm 2025, doanh số Honda CR-V e:HEV RS đạt 1.831 xe, gần bằng doanh số của phiên bản này trong cả năm 2025 (đạt 1.888 xe)

Ảnh: B.H

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4. Toyota Yaris Cross HEV: 1.107 xe

Mẫu xe hybrid thứ ba của Toyota góp mặt trong danh sách này. Theo đó, sau 6 tháng đầu năm 2026 doanh số phiên bản Toyota Yaris Cross HEV đạt 1.107 xe, nhiều gấp gần 6 lần so với lượng xe bán ra cũng kỳ năm ngoái. Ngoài mức giá 728 triệu đồng dễ tiếp cận nhất trong nhóm xe hybrid hiện nay trên thị trường, Yaris Cross HEV còn sở hữu kiểu dáng thời trang, hiện đại, vận hành tiết kiệm… Ảnh: B.H

5. Suzuki XL7 Hybrid: 995 xe

Suzuki XL7 Hybrid cũng là một trong những mẫu xe hybrid được ưa chuộng tại Việt Nam. Điều này đến từ việc mẫu MPV 7 chỗ sở hữu giá bán hấp dẫn, trang bị tính năng, công nghệ về cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng gia đình cũng như kinh doanh dịch vụ taxi… Trong nửa đầu năm 2026, doanh số Suzuki XL7 Hybrid đạt 995 xe, giảm gần 200 xe so với cùng kỳ năm ngoái. Mẫu xe này trang bị động cơ 1.5 lít hút khí tự nhiên VVT và có thêm một máy phát điện khởi động tích hợp (ISG) cùng gói pin lithium-ion dung lượng nhỏ nằm dưới ghế phụ. Hệ thống này có công suất 103 mã lực và mô-men xoắn 138 Nm tại vòng tua 4.400 vòng/phút. Suzuki XL7 Hybrid phân phối tại Việt Nam nhập khẩu từ Indonesia, giá bán từ 599 triệu đồng Ảnh: Suzuki



