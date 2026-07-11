5 ô tô hybrid bán chạy nhất Việt Nam nửa đầu năm 2026

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Người Việt mua sắm gần 11.000 xe ô tô hybrid các loại trong 6 tháng đầu năm 2026, trong đó xe hybrid mang thương hiệu Nhật Bản như Toyota, Honda, Suzuki tiếp tục được ưa chuộng, chọn mua nhiều nhất.
Bất chấp sức mua trên thị trường ô tô liên tục biến động, thậm chí chững lại trong hai tháng đầu của quý 2/2026, doanh số ô tô hybrid (xe lai xăng - điện) nói chung tại Việt Nam (gồm mild-hybrid, plug-in hybrid và hybrid) tiếp tục tăng trưởng. Số liệu bán hàng vừa được Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), cho thấy chỉ sau nửa đầu năm 2026, tổng lượng ô tô hybrid của các thành viên VAMA bán ra thị trường đạt 10.865 xe, gần bằng tổng doanh số của cả năm 2025 (đạt 14.171 xe).
Kết quả này thậm chí còn chưa bao gồm doanh số bán của một số phiên bản hybrid như Suzuki Fronx, KIA Carnival (không được nhà phân phối cập nhật) hay lượng xe mild-hybrid, plug-in hybrid và hybrid của các hãng ô tô Trung Quốc, cũng như các thương hiệu ô tô hạng sang (Mercedes-Benz, Volvo…) đã bán ra thị trường trong thời gian qua. Qua đó, cho thấy nhu cầu của khách hàng Việt Nam với các dòng xe hybrid ngày càng cao. Dù vậy, phần lớn khách hàng mua ô tô hybrid tại Việt Nam vẫn ưa chuộng các dòng xe thương hiệu Nhật Bản của các thương hiệu như Toyota, Honda, Suzuki…
Loạt ô tô máy xăng, dầu bán chạy nhất quý 1/2026
Dưới đây là thông tin chi tiết 5 mẫu ô tô hybrid bán chạy nhất Việt Nam trong nửa đầu năm 2026:
1. Toyota Corolla Cross HEV: 2.800 xe
2. Toyota Innova Cross HEV: 2.511 xe
3. Honda CR-V e:HEV RS: 1.831 xe
Loạt ô tô "kén" khách nhất thị trường Việt Nam quý 1/2026
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