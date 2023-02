3 cựu quan chức thừa nhận cầm hơn 30 tỉ, người chi ‘hoa hồng’ chối bay

Kê biên tài sản của cựu Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ninh

Quá trình điều tra, để đảm bảo thi hành án, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra lệnh kê biên hàng loạt tài sản của các bị can. Trong số này có tới 7 bất động sản đứng tên vợ, chồng cựu Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ninh Vũ Liên Oanh, 1 bất động sản do bà Oanh nhờ mẹ đẻ đứng tên. Các bất động sản nằm chủ yếu ở khu vực TP.Hạ Long.

Một bị can khác có khối tài sản lớn bị kê biên là cựu Phó trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính Hà Huy Long. Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra lệnh kê biên đối với 2 lô đất tại TP.Hạ Long và H.Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) do ông Long và vợ đứng tên sở hữu.

Ngoài ra, công an còn phong tỏa 3 tài khoản ngân hàng đứng tên chủ sở hữu Hà Huy Long, với tổng giá trị 5 tỉ đồng.