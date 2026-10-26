3 dấu hiệu cảnh báo vết thương lâu lành ở người tiểu đường

Nguyên nhân là do lượng đường trong máu tăng cao kéo dài sẽ gây tổn thương thần kinh, làm giảm khả năng cảm nhận cảm giác đau. Ngoài ra, đường huyết cao còn làm tổn thương mạch máu và ảnh hưởng đến lưu thông máu. Hệ quả là khiến cơ thể khó đưa đủ ô xy và dưỡng chất đến vị trí bị thương để phục hồi mô, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Đường huyết cao có thể khiến vết thương chậm lành, đặc biệt là ở chân ẢNH MINH HỌA: N.Quý tạo từ ChatGPT

Người bị tiểu đường cần chú ý những dấu hiệu vết thương chậm lành sau:

Vùng da quanh vết thương đỏ, nóng hoặc sưng

Da quanh vết thương có thể hơi đỏ trong giai đoạn đầu của quá trình làm lành. Tuy nhiên, nếu vùng đỏ lan rộng hoặc sưng ngày càng nặng, đây có thể là dấu hiệu viêm hoặc nhiễm trùng.

Ở người mắc tiểu đường, đường huyết cao làm suy giảm khả năng chống lại tác nhân gây bệnh của cơ thể. Nếu đồng thời xuất hiện lưu thông máu kém, cơ thể sẽ khó đưa đủ ô xy và dưỡng chất đến vùng tổn thương. Vì vậy, một vết thương nhỏ cũng trở nên nghiêm trọng nếu nhiễm trùng không được phát hiện và điều trị kịp thời, bác sĩ phẫu thuật Christi Cavaliere tại trung tâm y tế phi lợi nhuận Cleveland Clinic (Mỹ) cho biết.

Khi nhận thấy dấu hiệu này, người bệnh nên đi khám ngay. Không nên tự chườm nóng, ngâm chân hoặc đắp lá lên vết thương.

Vết thương chảy dịch, có mủ

Vết thương tiết dịch bất thường, có mủ hoặc xuất hiện mùi hôi khó chịu là dấu hiệu thường thấy của nhiễm trùng. Người bệnh cần đặc biệt chú ý nếu lượng dịch nhiều hơn, có màu đục hoặc mùi hôi.

Không phải mọi trường hợp chảy dịch đều là vết thương bị nhiễm trùng. Một lượng dịch trong, ít có thể xuất hiện trong quá trình làm lành. Tuy nhiên, nếu dịch tiết tăng bất thường, có mủ hoặc vết thương ngày càng sâu, người bệnh cần đến gặp bác sĩ. Ở người mắc tiểu đường, nhiễm trùng có khả năng trở nên nghiêm trọng.

Nếu vết thương chuyển màu đen, vùng da tím tái, nhiễm trùng lan nhanh hoặc kèm các biểu hiện toàn thân bất thường, cần đến bệnh viện cấp cứu. Trong thời gian chờ khám, nên che phủ vết thương bằng gạc sạch, không tự nặn mủ, cắt bỏ mô hoặc đổ các chất sát khuẩn mạnh vào vết thương.

Vết thương ít đau dù ngày càng nặng

Ở người mắc tiểu đường, đường huyết cao kéo dài làm tổn thương các dây thần kinh ngoại biên, khiến khả năng cảm nhận đau, nóng, lạnh và áp lực suy giảm. Vì vậy, người bệnh có thể không nhận ra mình bị trầy xước, phồng rộp hoặc loét bàn chân.

Điều đáng lo là vết thương vẫn có thể sâu, nhiễm trùng hoặc không nhận đủ lượng máu giàu dinh dưỡng dù người bệnh không cảm thấy đau. Do đó, người bệnh nên kiểm tra bàn chân mỗi ngày, từ lòng bàn chân, gót chân, các kẽ ngón và vùng quanh móng. Có thể dùng gương hoặc nhờ người thân giúp nếu khó quan sát, theo Medical News Today.