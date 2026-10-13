3 dấu hiệu đường huyết cao dễ nhầm với mệt mỏi thông thường

Những biểu hiện trên đôi khi xuất hiện từ từ, khiến người bệnh dễ bỏ qua hoặc nhầm lẫn với trạng thái mệt mỏi thông thường. Trên thực tế, bệnh tiểu đường loại 2 có thể phát triển trong nhiều năm mà không gây triệu chứng rõ ràng, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Tiểu đường có thể khiến cơ thể mệt mỏi kéo dài dù đã ngủ đủ giấc hay không làm việc gì nặng nhọc ẢNH MINH HỌA: N.Quý tạo từ ChatGPT

Dưới đây là những dấu hiệu cảnh báo đường huyết đang tăng chứ không phải mệt mỏi thông thường:

Mệt mỏi kéo dài dù đã ngủ đủ giấc

Cơ thể mệt mỏi thường là do thiếu ngủ, làm việc quá sức hoặc ít vận động. Tuy nhiên, nếu cảm giác mệt mỏi xuất hiện thường xuyên, không cải thiện sau khi nghỉ ngơi và đi kèm những dấu hiệu bất thường khác, cần cân nhắc khả năng rối loạn đường huyết, tiến sĩ Sheri Colberg, chuyên gia sinh lý học vận động và bệnh tiểu đường thuộc Hiệp hội Y học Thể thao Mỹ (ACSM), cho biết.

Bình thường, hoóc môn insulin do tuyến tụy tiết ra giúp đường glucose trong máu đi vào tế bào, nhờ đó cung cấp năng lượng cho tế bào. Khi cơ thể thiếu insulin hoặc các tế bào phản ứng kém với hoóc môn này, glucose sẽ tích tụ trong máu. Hệ quả là đường huyết tăng nhưng tế bào lại thiếu năng lượng, dẫn đến cảm giác yếu sức và uể oải.

Mệt mỏi kèm khát nước

Cảm giác khát nước sau khi tập thể dục, làm việc ngoài trời hoặc ăn món mặn thường không đáng lo. Tuy nhiên, nếu liên tục khát nước dù đã uống đủ, đặc biệt khi đi kèm mệt mỏi, thì đây có thể là dấu hiệu đường huyết tăng cao. Để nhận biết dấu hiệu bất thường, cần chú ý xem cảm giác khát có kéo dài không, có thường xuyên thức dậy uống nước vào ban đêm hay không.

Mệt mỏi kèm nhìn mờ, mỏi mắt

Mắt mỏi thường do dùng nhiều điện thoại, làm việc trước máy tính quá lâu hoặc thiếu ngủ. Nhưng nếu thị lực thay đổi bất thường, đặc biệt khi xuất hiện cùng các triệu chứng nghi ngờ rối loạn đường huyết, không nên chỉ quy nguyên nhân cho sự mệt mỏi.

Khi đường huyết tăng cao, sự thay đổi đường glucose trong máu sẽ làm thay đổi lượng dịch trong thủy tinh thể của mắt, ảnh hưởng đến khả năng lấy nét và khiến hình ảnh trở nên mờ. Tình trạng này sẽ cải thiện khi đường huyết ổn định trở lại.

Bên cạnh đó, mệt mỏi kéo dài và mất nước cũng khiến người bệnh cảm thấy đầu óc thiếu tỉnh táo, khó duy trì sự tập trung khi đọc sách, làm việc hoặc trò chuyện. Những biểu hiện này dễ bị nhầm với hậu quả của căng thẳng hay thiếu ngủ, theo Healthline.