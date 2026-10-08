Tập thể dục sau mưa: Người lớn tuổi cần lưu ý gì?

Chú B.Q.H (60 tuổi, ở TP.HCM) có thói quen ra công viên đi bộ và tập luyện với các máy tập thể dục ngoài trời.

“Tôi thường tập vào khung 8 - 11 giờ, rảnh lúc nào ra tập lúc đó. Hôm nào nắng nóng quá hoặc mưa nhiều, tôi đợi đến chiều mát khi tạnh mưa thì ra tập”, chú H. nói.

Chú Đ.D.H (54 tuổi, ở TP.HCM) cũng chia sẻ: “Ban ngày tôi bận bịu công việc, chỉ có buổi tối sau 6 giờ là rảnh nên hay ra công viên đi bộ chậm. Ngày nào mưa thì đợi tạnh, nếu không quá khuya như 21 - 22 giờ thì tôi vẫn ra đi dạo bình thường”.

Người lớn tuổi nên tập luyện vào buổi sáng từ 8 giờ 30 - 10 giờ, khi mặt trời lên và không khí ấm hơn ẢNH: NHƯ QUYÊN

Tuy nhiên theo bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Vũ Bảo, Khoa Ngoại Tổng quát, Bệnh viện đa khoa An Sinh (TP.HCM), người cao tuổi, nhất là khi có bệnh tim hoặc huyết áp cao, không nên tập thể dục ngoài trời (đi bộ, chạy bộ) vào buổi tối khi trời vừa tạnh mưa.

Nguy cơ té ngã, biến cố tim mạch

Theo bác sĩ Bảo, sau cơn mưa, mặt đường, vỉa hè hay sân công viên thường bị ướt, trơn trượt. Người lớn tuổi khả năng giữ thăng bằng kém, dễ bị vấp ngã dẫn đến chấn thương xương khớp hoặc gãy xương. Đặc biệt, trời tối kết hợp với quang cảnh sau mưa có thể làm giảm ánh sáng, khuất tầm nhìn, khiến việc phát hiện các chướng ngại vật hay vũng nước trên đường trở nên khó khăn hơn.

Trời vừa tạnh mưa cũng khiến độ ẩm không khí tăng cao và nhiệt độ giảm đột ngột, dễ gây nhiễm lạnh, co mạch máu đột ngột, tăng huyết áp hoặc làm tăng gánh nặng cho tim, từ đó có thể dẫn đến các biến cố tim mạch nguy hiểm ở người có sẵn bệnh nền.

Ngoài ra, theo bác sĩ, không khí sau mưa ẩm ướt và hơi nước bốc lên từ mặt đất mang theo bụi bẩn, vi khuẩn dễ làm kích ứng đường hô hấp, gây ho, cảm lạnh hoặc lên cơn hen suyễn ở người cao tuổi.

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Nên tập luyện vào lúc nào?

Bác sĩ Vũ Bảo khuyên người cao tuổi tập luyện vào buổi sáng từ 8 giờ 30 - 10 giờ, khi mặt trời lên và không khí ấm hơn, hoặc buổi chiều từ 15 giờ - 16 giờ 30.

Nên tập luyện trong nhà hoặc phòng kín gió, thoáng khí nhưng không bị lùa gió trực tiếp; đảm bảo bề mặt sàn khô ráo, chống trơn trượt để tránh ngã. Tránh ra công viên hoặc ngoài trời khi trời mưa, gió rét đậm, sương muối.

Bên cạnh đó, một số lưu ý khác mà bác sĩ Vũ Bảo đưa ra gồm:

Giữ ấm cơ thể: Mặc đủ ấm, đặc biệt chú ý vùng cổ, ngực, tai, bàn chân và bàn tay.

Khởi động kỹ: Dành 5 - 10 phút làm nóng cơ khớp trước khi tập để tránh căng cơ, đau nhức xương khớp.

Dinh dưỡng và nước uống: Uống đủ nước ấm ngay cả khi không thấy khát, ăn uống đủ chất dinh dưỡng để tăng sức đề kháng.

Theo dõi sức khỏe: Dừng tập ngay nếu thấy chóng mặt, khó thở, tức ngực hoặc đau nhức bất thường.

“Nên kiểm tra huyết áp đều đặn mỗi ngày, nhất là trước khi tập luyện. Nếu huyết áp tăng cao hoặc dao động bất thường, không nên tự ý tập luyện hay thay đổi liều thuốc. Người cao tuổi cũng nên hạn chế ra ngoài khi trời lạnh, nhất là vào sáng sớm hoặc đêm muộn, để giảm nguy cơ huyết áp tăng và các biến cố tim mạch, trong đó có đột quỵ”, bác sĩ Vũ Bảo khuyên.