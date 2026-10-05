Mắt đỏ, cay rát sau khi đi mưa: Bác sĩ chỉ cách xử lý tại nhà

Anh Đ.G.B (22 tuổi, ở TP.HCM) cho biết những ngày trời mưa, nhất là vào buổi tối, khi chạy xe máy ngoài đường anh thường xuyên bị đỏ cả hai mắt kèm cảm giác rát và cay, thậm chí có lúc nhìn mờ.

Khi mắt bị cay rát hoặc đỏ, không nên dụi mắt vì có thể tăng nguy cơ trầy xước giác mạc hoặc đưa vi khuẩn vào sâu trong mô mắt ẢNH: N.QUYÊN TẠO TỪ CHATGPT

“Hôm nào chịu được thì tôi chạy tiếp, có hôm cay quá nên phải tấp vô lề. Tôi thường ít khi nhỏ mắt nhưng thời gian gần đây phải nhỏ thường xuyên vì dính mưa bụi ngoài đường”, anh B. chia sẻ.

Tương tự, chị Đ.A (25 tuổi, nhân viên văn phòng, ở TP.HCM) chia sẻ: “Do công việc phải nhìn máy tính nhiều, mắt tôi thường xuyên bị khô, mỏi và rát. Những ngày trời mưa, nước mưa bắn vào mắt khiến cảm giác khó chịu rõ hơn. Gần đây thấy mắt đỏ và mỏi nhiều hơn nên nếu không cải thiện, tôi sẽ đi khám”.

Làm gì khi bị nước mưa, nước bẩn dính vào mắt?

Bác sĩ chuyên khoa 1 Huỳnh Khánh Trang, Trưởng khoa Mắt khúc xạ, Bệnh viện đa khoa Gia Định, cho biết nước mưa thường chứa nhiều vi khuẩn, nấm, các chất hóa học trong môi trường, khi tiếp xúc trực tiếp vào kết mạc, giác mạc có thể gây các triệu chứng như ngứa, đỏ, nhiễm trùng…, hoặc các bệnh về mắt như viêm kết mạc (đỏ đau, chảy nước mắt, đổ ghèn), viêm giác mạc (nhìn mờ, nhạy cảm ánh sáng, đau, có thể để lại sẹo giác mạc nếu không điều trị kịp thời), loét giác mạc… Đặc biệt, trẻ em, người đeo kính áp tròng, người có tiền căn dễ dị ứng, suy giảm miễn dịch, mắt vừa phẫu thuật… thường có nguy cơ nhiều hơn.

Từ đó, bác sĩ Khánh Trang hướng dẫn mọi người cách xử lý khi bị nước mưa hoặc nước bẩn bắn vào mắt như sau:

Rửa tay sạch bằng xà phòng trước khi chạm vào mắt.

Rửa mắt bằng cách nhỏ nhiều giọt nước muối sinh lý 0,9% để loại bỏ chất bẩn. Nên dùng loại nước muối dành cho mắt, không dùng các loại dành cho mũi hoặc để súc họng, không dùng nước máy. Nếu chai nước muối nhỏ mắt đã mở ra trên 1 tháng cũng không nên tiếp tục sử dụng. Lưu ý rằng chỉ nên sử dụng chai thuốc nhỏ mắt của riêng mình, không dùng chung để tránh lây chéo.

Không chà hoặc dụi mắt vì có thể làm ngứa nhiều hơn, tăng nguy cơ trầy xước giác mạc cũng như đưa vi khuẩn vào sâu trong mô mắt.

Sau khi rửa mắt cần cho mắt nghỉ ngơi, tránh môi trường nhiều khói bụi, nên đeo kính chống nắng hoặc kính bảo vệ khi ra ngoài.

Nếu tình trạng đau, đỏ, ghèn nhiều, nhìn mờ… kéo dài, cần đến khám bác sĩ chuyên khoa, không nên tự mua thuốc điều trị ẢNH: BVCC

Các thói quen nên làm để bảo vệ mắt trong mùa mưa

Theo bác sĩ Khánh Trang, khi di chuyển bên ngoài vào mùa mưa, mọi người nên:

Luôn đem theo 1 chai nước muối sinh lý dành cho mắt để dùng ngay khi cần.

Đeo kính bảo vệ, nếu đi xe máy tốt nhất nên dùng nón bảo hiểm có phần kính trong suốt chắn phía trước.

Có thể đội nón lưỡi trai để ngăn nước mưa rơi vào mắt.

Không dùng tay dụi vào mắt khi chưa rửa tay bằng xà phòng, đặc biệt khi mới đi ngoài trời về.

“Mọi người cần theo dõi mắt trong vòng 24 - 48 giờ từ sau khi bị nước mưa, nước bẩn bắn vào mắt. Nếu tình trạng đau, đỏ, ghèn nhiều, nhìn mờ… kéo dài, cần đến khám bác sĩ chuyên khoa, không nên tự mua thuốc điều trị. Việc chẩn đoán, điều trị đúng và kịp thời sẽ giúp hạn chế nguy cơ bị sẹo hoặc tổn hại thị lực”, bác sĩ Khánh Trang khuyên.