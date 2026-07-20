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Sức khỏe

Tại sao ngứa tai lại phổ biến hơn vào mùa mưa?

Nguyễn Vy
Nguyễn Vy
Độ ẩm cao trong mùa mưa không chỉ khiến cơ thể không chỉ dễ mắc các bệnh ngoài da mà còn tạo điều kiện cho nấm phát triển trong tai.

Nếu tình trạng ngứa tai kéo dài kèm cảm giác đầy tai hoặc khó chịu, người bệnh không nên chủ quan vì đây có thể là dấu hiệu của nhiễm nấm tai, theo tờ Hindustan Times.

Mùa mưa làm tăng nguy cơ nhiễm nấm tai

Ông Pradip Utpal, bác sĩ Tai Mũi Họng tại Bệnh viện Jupiter (Ấn Độ), cho biết thời tiết mưa ẩm rất thuận lợi cho nấm sinh sôi.

Ống tai có lớp bảo vệ tự nhiên giúp ngăn vi khuẩn và nấm xâm nhập. Khi lớp bảo vệ này bị ảnh hưởng do đổ mồ hôi nhiều, bơi lội thường xuyên hoặc ngoáy tai bằng tăm bông, nguy cơ nhiễm nấm sẽ tăng lên.

Nếu tình trạng ngứa tai kéo dài kèm cảm giác đầy tai hoặc khó chịu, người bệnh không nên chủ quan vì đây có thể là dấu hiệu của nhiễm nấm tai

Ảnh: N.Vy tạo từ AI

Dấu hiệu cần chú ý

Ông Utpal cho biết dấu hiệu đầu tiên của nhiễm nấm tai thường là ngứa dai dẳng bên trong ống tai.

Nếu bệnh tiến triển, người bệnh có thể bị chảy dịch tai, bong tróc da trong tai, cảm giác bít tắc, khó chịu và giảm thính lực. Tình trạng này có thể nặng hơn nếu không được điều trị kịp thời.

Nhóm có nguy cơ cao

Theo ông Utpal, bất kỳ ai cũng có thể bị nhiễm nấm tai, nhưng nguy cơ cao hơn ở người mắc bệnh tiểu đường, có hệ miễn dịch suy yếu, bị chàm hoặc các bệnh da mạn tính.

Người thường xuyên bơi lội hoặc đeo tai nghe trong thời gian dài cũng dễ gặp tình trạng này.

Ngoài ra, việc dùng tăm bông, kẹp tóc hoặc các vật khác để ngoáy tai có thể tạo ra những vết xước rất nhỏ trong ống tai. Những tổn thương này làm tăng nguy cơ nấm phát triển.

Giữ tai khô và tránh ngoáy tai

Ông Utpal cho biết nhiều người có thói quen lấy ráy tai thường xuyên vì cho rằng tai sẽ sạch hơn.

Thực tế, ráy tai là lớp bảo vệ tự nhiên giúp ngăn bụi bẩn, vi khuẩn và nấm xâm nhập vào tai. Việc làm sạch quá mức có thể làm mất lớp bảo vệ này và tạo điều kiện cho nhiễm nấm.

Để phòng ngừa, cần giữ tai luôn khô ráo, đặc biệt sau khi tắm hoặc bơi. Chỉ nên lau khô phần tai ngoài và để tai khô tự nhiên.

Không nên dùng tăm bông hoặc các vật nhọn đưa vào tai vì dễ gây kích ứng và đẩy bụi bẩn vào sâu hơn trong ống tai.

Người sử dụng máy trợ thính hoặc tai nghe nhét tai cần vệ sinh thiết bị thường xuyên. Nếu cảm thấy tai bị kích ứng, nên hạn chế đeo trong thời gian dài để giảm nguy cơ nhiễm nấm.

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