Trời mưa, đóng kín cửa: Bác sĩ lưu ý gì cho tim, phổi?

“Đóng cửa để nước mưa không tạt vào nhà”, “chắn gió lạnh, bụi, đất cát” hay “ngăn côn trùng, động vật bò vào”... là những lý do người dân chia sẻ khi giữ cửa đóng trong những ngày mưa giông, gió lớn. Tuy nhiên theo bác sĩ, trong những ngày mưa, nên kết hợp đóng - mở cửa và thông khí phù hợp để duy trì không gian sống thông thoáng, đặc biệt khi nhà có người lớn tuổi hoặc người mắc bệnh nền.

Vào những ngày ít mưa hoặc tạnh mưa, có thể mở cửa và sử dụng quạt thông gió để lưu thông không khí ẢNH: N.QUYÊN TẠO TỪ CHATGPT

Nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe tim, phổi

Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Bích Uyên, Phụ trách Khoa Thận nhân tạo - Lọc máu, Bệnh viện Lê Văn Việt (TP.HCM), cho biết trong mùa mưa, việc đóng kín cửa thời gian dài có thể làm giảm thông khí tự nhiên, khiến hơi ẩm và một số chất ô nhiễm trong nhà khó được loại bỏ. Môi trường ẩm, lưu thông không khí kém sẽ tạo điều kiện cho các chất ô nhiễm sinh học và hóa học như vi khuẩn, virus, nấm tích tụ.

“Tiếp xúc với ô nhiễm không khí trong nhà và nấm mốc là những yếu tố có thể làm trầm trọng thêm bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), dị ứng và hen. Ở người cao tuổi và người có bệnh lý nền, chức năng cơ thể suy giảm theo thời gian nên họ dễ bị tổn thương và nhạy cảm hơn. Tuổi tác cao cũng có thể làm hệ miễn dịch suy yếu, từ đó làm tăng tỷ lệ mắc bệnh và tử vong do các bệnh truyền nhiễm”, bác sĩ Bích Uyên nói.

Không chỉ ảnh hưởng đường hô hấp, môi trường trong nhà kín, ẩm và thiếu thông khí còn có thể tác động tiêu cực đến sức khỏe tim mạch, đặc biệt ở người đã mắc bệnh tim, phổi.

Theo bác sĩ Uyên, mưa gió kéo dài, độ ẩm cao làm giảm khả năng thoát mồ hôi; người cao tuổi, suy tim hoặc mắc bệnh mạn tính… có thể có khả năng tự điều hòa thân nhiệt kém nên tim phải hoạt động nhiều hơn để phân phối máu ra ngoại vi và tản nhiệt, từ đó tăng gánh nặng cho hệ tuần hoàn. Việc tiếp xúc kéo dài với vi khuẩn, virus và nấm trong môi trường kín và ẩm nhiều còn có thể kích hoạt phản ứng viêm và gây rối loạn chức năng nội mô mạch máu.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), kiểm soát độ ẩm là biện pháp cốt lõi để phòng ngừa các bệnh đường hô hấp liên quan đến môi trường trong nhà ẢNH: N.QUYÊN TẠO TỪ CHATGPT

Cách giữ nhà khô thoáng mùa mưa

Để mọi người chủ động bảo vệ sức khỏe tốt hơn trong mùa mưa ẩm, bác sĩ Bích Uyên đưa ra một số lời khuyên sau:

Nên duy trì độ ẩm tương đối trong nhà ở mức lý tưởng 40 - 60%. Có thể sử dụng máy điều hòa, máy hút ẩm hoặc kết hợp quạt thông gió khi đóng kín cửa. Nếu có thể, nên trang bị dụng cụ đo độ ẩm để theo dõi, đặc biệt tại phòng có người cao tuổi hoặc người mắc nhiều bệnh nền.

Không nên đóng kín cửa cả ngày. Vào những ngày ít mưa hoặc tạnh mưa, có thể mở cửa và sử dụng quạt thông gió để lưu thông không khí. Nên mở rèm cửa vào ban ngày để tận dụng ánh sáng tự nhiên.

Nên bật máy hút mùi ở khu vực bếp và quạt hút tại nhà vệ sinh trong và sau khi sử dụng ít nhất 30 phút.

Không hút thuốc lá trong phòng.

Thường xuyên lau chùi, vệ sinh bề mặt trong nhà, ga giường và vỏ gối.

Cần phát hiện, xử lý các điểm đọng nước, rò rỉ ẩm trên tường, trần nhà, sàn gỗ, cửa sổ, đường ống hoặc khu vực ngập nước… trong vòng 24 - 48 giờ để ngăn nấm mốc phát triển; chủ động chống ẩm, chống thấm trước mùa mưa.