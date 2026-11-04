3 dự án du lịch ven biển Quy Nhơn gần 4.000 tỉ đồng chờ đấu giá

Ngày 4.11, UBND tỉnh Gia Lai cho biết đang triển khai các thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất đối với 3 dự án du lịch tại Khu kinh tế Nhơn Hội, gồm Khu du lịch sườn phía đông núi Phương Mai, Eo Vượt 1 và Eo Vượt 2. Các dự án được kỳ vọng bổ sung sản phẩm nghỉ dưỡng, dịch vụ du lịch cho địa phương.

Các dự án du lịch sườn phía đông núi Phương Mai, Eo Vượt 1 và Eo Vượt 2 đều nằm trên núi Phương Mai, ở phường Quy Nhơn Đông ẢNH: DŨNG NHÂN

Trong 3 dự án, Khu du lịch sườn phía đông núi Phương Mai có diện tích lớn nhất, hơn 29,6 ha, tại tổ dân phố Lý Hòa, phường Quy Nhơn Đông. Khu đất nằm gần tuyến đường vào Khu du lịch Kỳ Co - Nhơn Lý, phía bắc giáp Khu du lịch nghỉ dưỡng Allia Resort.

Theo phương án đấu giá được UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt, dự án được định hướng phát triển thành khu du lịch nghỉ dưỡng với khách sạn, biệt thự du lịch, spa, nhà hàng, bể bơi, khu vui chơi và quảng trường.

Tổng chi phí thực hiện dự án dự kiến hơn 2.364 tỉ đồng, chưa bao gồm tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

Đáng chú ý, dự án chỉ xây khách sạn và biệt thự phục vụ lưu trú du lịch, không hình thành đơn vị ở. Nhà đầu tư không được phân lô, bán nền hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới bất kỳ hình thức nào khi dự án chưa hoàn thành xây dựng và đi vào hoạt động.

Thời gian dự kiến tổ chức đấu giá dự án trong quý 4/2026.

Cùng tại phường Quy Nhơn Đông, hai dự án Khu du lịch Eo Vượt 1 và Eo Vượt 2 ( có vị trí đáng chú ý khi phía đông giáp Biển Đông, phía tây giáp tuyến đường Nhơn Hội - Nhơn Hải. Cả hai nằm trong phân khu 4, Khu kinh tế Nhơn Hội, được quy hoạch phát triển các tổ hợp dịch vụ, lưu trú và nghỉ dưỡng ven biển.

Làng chài Nhơn Hải ở phường Quy Nhơn Đông ẢNH: DŨNG NHÂN

Cụ thể, Eo Vượt 1 có diện tích hơn 15,2 ha, được quy hoạch 170 đơn vị lưu trú, gồm 93 phòng khách sạn và 77 căn biệt thự du lịch, sức chứa khoảng 300 - 500 khách. Các hạng mục dịch vụ gồm Thalasso Spa, chăm sóc sức khỏe, tập thể hình, tư vấn thực dưỡng, vườn thảo dược, vui chơi giải trí và tổ chức sự kiện.

Trong khi đó, Eo Vượt 2 có diện tích hơn 18,5 ha, quy hoạch 233 đơn vị lưu trú, gồm 135 phòng khách sạn và 98 căn biệt thự du lịch, sức chứa khoảng 466 khách cùng thời điểm. Ngoài lưu trú, dự án còn có các dịch vụ Thalasso Spa, chăm sóc sức khỏe, tập thể hình, tư vấn thực dưỡng, vườn thảo dược và các hoạt động giải trí, sự kiện.

Sơ bộ tổng chi phí thực hiện Eo Vượt 1 hơn 799 tỉ đồng và Eo Vượt 2 hơn 770 tỉ đồng, chưa bao gồm tiền thuê đất phải nộp theo kết quả đấu giá.

Theo các quyết định của UBND tỉnh Gia Lai, giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất của Eo Vượt 1 hơn 189,24 tỉ đồng; Eo Vượt 2 hơn 223,09 tỉ đồng. Đây là tiền thuê đất trả một lần cho thời hạn 50 năm. Như vậy, tổng giá khởi điểm của hai dự án hơn 412,33 tỉ đồng.

Cả hai dự án du lịch có thời gian thực hiện 36 tháng kể từ ngày nhà đầu tư được công nhận làm chủ đầu tư. Trong đó, các thủ tục chuẩn bị đầu tư và khởi công xây dựng phải hoàn thành trong vòng 12 tháng.

Một yêu cầu đáng chú ý là nhà đầu tư không được chuyển đổi khách sạn, biệt thự du lịch thành nhà ở, không phân lô, bán nền. Đồng thời, phải bảo đảm xử lý nước thải, chất thải theo quy chuẩn môi trường, không xả trực tiếp nước thải chưa qua xử lý ra biển.

Riêng Eo Vượt 2, nhà đầu tư còn phải đầu tư mở rộng khoảng 2.752,9 m² tuyến đường Nhơn Hội - Nhơn Hải nằm ngoài phạm vi dự án, sau đó bàn giao lại cho Nhà nước quản lý.