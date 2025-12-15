3 hãng bay 'xông đất' sân bay Long Thành ngày 19.12

Cục Hàng không Việt Nam (Bộ Xây dựng) trưa nay 15.12 vừa có công văn gửi các hãng hàng không Vietnam Airlines, Vietjet Air và Bamboo Airways thực hiện chuyến bay chính thức tới sân bay Long Thành ngày 19.12.

Đây sẽ là 3 hãng hàng không "xông đất" sân bay Long Thành trong ngày 19.12. Trong đó, Vietnam Airlines sẽ bay trên máy bay Boeing 787 xuất phát từ Hà Nội lúc 6 giờ 15 phút, chở đại biểu, lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước sẽ hạ cánh xuống Long Thành lúc 8 giờ sáng.

Đường băng sân bay Long Thành đã sẵn sàng đón chuyến bay đầu tiên ẢNH: LÊ LÂM

Khoảnh khắc máy bay Boeing 787 lần đầu hạ cánh tại sân bay Long Thành

Vietjet Air và Bamboo Airways sử dụng máy bay A320/A321 chặng bay từ Tân Sơn Nhất (TP.HCM) lúc 8 giờ sáng và hạ cánh sân bay Long Thành lúc 8 giờ 40, chở tổ bay và nhân viên kỹ thuật.

Cục Hàng không cũng yêu cầu các hãng bay chủ động phối hợp với Cảng hàng không quốc tế Long Thành để chuẩn bị các điều kiện khai thác của hệ thống sân đường khu bay theo yêu cầu của hãng hàng không. Đồng thời, chuẩn bị tàu bay, tổ lái và các nhân viên kỹ thuật cần thiết theo yêu cầu.

Trước đó, tại buổi kiểm tra sân bay Long Thành ngày 14.12, báo cáo Thủ tướng, lãnh đạo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết, Vietnam Airlines sẽ thực hiện chuyến bay kỹ thuật đầu tiên tại sân bay quốc tế Long Thành vào 15.12.

Về tiến độ sân bay Long Thành, dự án thành phần 1 (trụ sở các cơ quan quản lý) đang được triển khai thi công, đảm bảo hoàn thành trước 19.12. Với dự án thành phần 2 (công trình phục vụ quản lý bay), đài kiểm soát không lưu đang triển khai công tác hoàn thiện, lắp đặt thiết bị đảm bảo phục vụ bay kỹ thuật và hoàn thành đồng bộ theo tiến độ của dự án tổng thể.

Dự án thành phần 3 (xây dựng các công trình thiết yếu của sân bay) có 15 gói thầu, trong đó đã hoàn thành 3 gói thầu, đang triển khai thi công 12 gói thầu.

Ngoài các đường cất hạ cánh số 1, 2 tuyến giao thông kết nối, các hạng mục khác (nhà ga hành khách, đường lăn sân đỗ, đường cất hạ cánh số 2...) đang được triển khai đồng bộ bảo đảm cơ bản hoàn thành công tác xây dựng trước 19.12, đảm bảo điều kiện để triển khai bay kỹ thuật, đồng thời đưa vào vận hành, khai thác thương mại vào nửa đầu năm 2026.

Dự án thành phần 4 (xây dựng các công trình phục vụ khác), các dự án ưu tiên triển khai để phục vụ khai thác giai đoạn 1 đang được các nhà đầu tư tích cực triển khai, phấn đấu hoàn thành cơ bản phần xây dựng trước 19.12; đảm bảo khai thác đồng bộ theo tiến độ của dự án tổng thể.