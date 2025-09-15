3 kem dưỡng dành riêng cho da lão hoá, chảy xệ mà chị U35+ cần update ngay

Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Làn da sau tuổi 30 bắt đầu có dấu hiệu xuống sắc, nhất là nỗi lo nếp nhăn, chảy xệ và chùng nhão. Nhưng đừng lo khi update ngay vào liệu trình chăm sóc da 1 trong top 3 kem dưỡng dành riêng cho da lão hóa, chảy xệ dưới đây. U35+ mà cứ ngỡ được quay ngược thời gian như U25+.

- Ảnh 1.

1. Kem dưỡng trắng da chống lão hóa cao cấp Frezyderm Diamond Velvet Anti-Wrinkle Cream

Chiếm giữ ngôi vương kem dưỡng trắng da chống lão hóa là một sản phẩm cao cấp đến từ thương hiệu Frezyderm nổi tiếng Hy Lạp. Kem dưỡng trắng da chống lão hóa tuổi 40 Frezyderm Diamond Velvet Anti-Wrinkle Cream sở hữu công nghệ tiên tiến Marine Exopolysaccharide (EPS) giúp cải thiện cấu trúc da, mang lại làn da săn chắc và giảm rõ rệt các nếp nhăn sau vài lần sử dụng. Song song đó, công nghệ Bioenergy Recharger MG6P cung cấp năng lượng sinh học tự nhiên cho các tế bào da đã lão hóa, kích thích tăng sinh collagen loại I, loại III, tropoelastin và elastin - những thành phần quyết định đến độ săn chắc và trẻ trung của làn da.

Kết quả lâm sàng cho thấy, sau 2 tuần sử dụng, MG6P mang lại hiệu quả tương đương một liệu trình tiêm filler collagen và elastin, giúp giảm tới 15% độ sâu của nếp nhăn và cải thiện rõ rệt độ đàn hồi da.

- Ảnh 2.

Thành phần chính: Vi cầu kim cương, Glycogen biển, LMW Hyaluronic Acid-Silanol và Marine Elastin, Boron Nitride.

Ưu điểm nổi bật:

  • Cấp ẩm sâu và bền vững: Duy trì độ ẩm suốt cả ngày, nuôi dưỡng làn da luôn mềm mại, khỏe mạnh và tràn đầy sức sống.
  • Giảm nếp nhăn: Làm đầy nhanh chóng các rãnh nhăn và nếp gấp sâu, giúp bề mặt da trở nên láng mịn, trẻ trung và rạng rỡ hơn từng ngày.
  • Củng cố độ săn chắc và tăng độ đàn hồi: Thúc đẩy quá trình sản sinh collagen và elastin - ‘bộ khung’ nâng đỡ làn da, cải thiện kết cấu và mang lại độ săn chắc rõ rệt cho phụ nữ ở tuổi 40. Ức chế sự hình thành melanin cho làn da dần tươi sáng đều màu ngăn ngừa nám sạm, đốm nâu mới hình thành.
  • Tăng mật độ và tái cấu trúc làn da: Giúp phục hồi cấu trúc da từ sâu bên trong, mang đến làn da căng bóng, săn chắc và tươi trẻ dài lâu.
  • Kết cấu kem mỏng mịn, thẩm thấu nhanh chóng: Hoàn toàn mang lại cảm giác làn da mềm mượt như nhung ngay sau khi thoa lên da.
  • Mùi hương thơm nhẹ: Thơm thoang thoảng lưu lại trên da mang lại cảm giác thư giãn mỗi khi sử dụng.
  • Bảng thành phần chất lượng mà lành tính: Nên an toàn với mọi làn da, kể cả da nhạy cảm hay da mỏng yếu.

Nhược điểm: Quá HOT nên luôn trong tình trạng hết hàng.

Đánh giá chung: 10/10

Giá niêm yết chính hãng: 2.350.000 đồng/50ml

- Ảnh 3.

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi hấp dẫn tới 24% tại đây:

https://maihan.vn/frezyderm/kem-chong-lao-hoa-frezyderm-diamond-velvet-anti-wrinkle.html

2. Kem dưỡng chống lão hóa VI Derm Retinol Age-Defying Treatment Moisturizer

Ngôi á vương đến từ thương hiệu dược mỹ phẩm cao cấp VI Derm nổi tiếng tại Mỹ. Với công thức mạnh mẽ kết hợp giữa 3 hoạt chất Retinol, Axit Azelaic và 10% Axit Glycolic; kem chống lão hóa VI Derm Retinol Age-Defying Treatment Moisturizer ngăn ngừa tác hại của gốc tự do, làm giảm đốm nâu, thâm sạm, cải thiện nếp nhăn và thúc đẩy tăng sinh collagen giúp làn da tái tạo mới trên bề mặt luôn sáng mịn, tươi trẻ, rạng ngời.

Nổi bật hơn khi VI Derm Retinol Age-Defying Treatment Moisturizer ứng dụng công nghệ Retinol bọc vitamin C với dẫn xuất Thd Ascorbate có khả năng tan trong dầu và thẩm thấu vào da tốt hơn. Nó giúp thẩm thấu dưỡng chất vào lớp hạ bì và phát huy tác dụng chống lão hóa, trẻ hóa da của Retinol mà không gây bong tróc, mẩn đỏ hay kích ứng.

- Ảnh 4.

Thành phần chính: Retinol, Glycolic Acid 10%, Vitamin C (THD Ascorbate), Aloe Vera, Axit Azelaic…

Ưu điểm nổi bật:

  • Khả năng chống oxy hóa giúp bảo vệ làn da khỏi tác hại của gốc tự do ngăn ngừa quá trình lão hóa diễn ra.
  • Hiệu quả nhanh chóng sau 7 ngày với làn da căng bóng và tươi trẻ hơn.
  • Đốm nâu, nám sạm và thâm mụn mờ dần và tươi sáng đều màu sau 4-6 tuần sử dụng.
  • Thúc đẩy tăng sinh collagen cho làn da tươi trẻ và rạng ngời hơn.
  • Bổ sung độ ẩm chuyên sâu và tác dụng khóa ẩm duy trì làn da luôn căng bóng ngậm nước và ngăn ngừa sự xuất hiện của nếp nhăn, vết chân chim.
  • Ức chế sự phát triển của hắc sắc tố và bổ sung dưỡng chất làm sáng và đều màu da nhanh chóng.
  • Thúc đẩy tái tạo lớp trung bì giúp làn da luôn tươi mới và tràn đầy sức sống.
  • Kết cấu dạng cream màu trắng mỏng mịn nên dễ tán và thẩm thấu nhanh chóng vào trong. Các bạn có thể sử dụng như một lớp dưỡng trước khi trang điểm.

Nhược điểm: Giá khá cao nhưng hiệu quả chống lão hóa, trẻ hóa da nên luôn là sự lựa chọn hàng đầu của chị em U30+.

Đánh giá chung: 9.5/10

Giá niêm yết chính hãng: 3.500.000đ/ 50ml

- Ảnh 5.

Cam kết hàng chính hãng với ưu đãi lên tới 20% cùng quà tặng giá trị tại đây:

https://maihan.vn/vi-derm/kem-duong-chong-lao-hoa-vi-derm-retinol-age-defying-treatment-moisturizer.html

3. Serum dưỡng trắng da chống lão hóa Sakura Age Defying DNA Repair Serum

Top 3 kem dưỡng trắng da chống lão hóa là sản phẩm đến từ thương hiệu Sakura nổi tiếng Nhật Bản. Serum vàng Sakura Age Defying DNA Repair Serum là sự kết hợp tinh tế của những tinh chất quý hiếm như Camella Oleifera, Seed Oil, Rose Hips… giúp ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa, hạn chế sự xuất hiện của nếp nhăn, làm mờ các đốm nâu và đồi mồi, đồng thời bảo vệ làn da trước tác động từ môi trường.

- Ảnh 6.

Thành phần chính: Camella Oleifera (trà xanh) và Seed Oil (dầu hạt trà xanh), Rose Hips (nụ tầm xuân), Ascorbic Acid (vitamin C), Tocopheryl Acetate (vitamin E).

Ưu điểm nổi bật:

  • Cải thiện cấu trúc da, tăng độ đàn hồi, mang lại làn da căng bóng và trẻ trung.
  • Dưỡng ẩm và nuôi dưỡng chuyên sâu giúp làn da mềm mại, căng khỏe ngậm nước.
  • Chống oxy hóa, ức chế sự hình thành melanin, giúp da trắng sáng đều màu.
  • Thúc đẩy quá trình sản sinh collagen và elastin, giúp da săn chắc, chống chảy xệ hiệu quả.
  • Tăng cường hàng rào bảo vệ và phục hồi tổn thương cho làn da dần tươi trẻ, trắng sáng trở lại.

Nhược điểm: Đang được phân phối với nhiều mức giá chênh lệch khá nhiều mà không kiểm soát được chất lượng sản phẩm.

Đánh giá chung: 9/10

Giá niêm yết chính hãng: 1.350.000 đồng/40 viên

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 19% tại đây:

https://maihan.vn/my-pham-sakura/serum-duong-da-chong-lao-hoa-sakura-age-defying-dna-repair-serum.html

