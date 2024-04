3 loại vitamin tốt nhất cho não

Để bổ sung đầy đủ dưỡng chất cho não, chúng ta sẽ nạp vitamin từ hai nguồn quan trọng là thực phẩm tự nhiên và thực phẩm bổ sung. Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết thực phẩm bổ sung dành cho não thường chỉ dùng khi cơ thể thiếu chất. Còn trong phần lớn trường hợp, thực phẩm tự nhiên vẫn là nguồn bổ sung dinh dưỡng tốt nhất cho não, theo trang sức khỏe Livestrong (Mỹ).

Các loại rau lá xanh rất giàu vitamin E tốt cho não PEXELS

Những loại vitamin tốt nhất cho bộ não gồm:

Vitamin E

Vitamin E hoạt động như một chất chống oxy hóa trong cơ thể và bảo vệ tế bào khỏi tác động của căng thẳng oxy hóa. Đây là một loại tổn thương do các gốc tự do gây ra. Não đặc biệt dễ bị ảnh hưởng bởi căng thẳng oxy hóa. Tình trạng này tăng lên do lão hóa và là tác nhân chính gây suy giảm nhận thức.

Ngoài ra, vitamin E cũng có tác dụng chống viêm, giúp duy trì cấu trúc và màng tế bào não khỏe mạnh. Vitamin E có nhiều trong các loại rau lá xanh, trái bơ, ớt chuông đỏ, măng tây, xoài, bí ngô và các loại hạt.

Vitamin B

Cứ nói đến sức khỏe não bộ thì cần tập trung vào 3 loại vitamin B là B6, B9 và B12. Chúng rất cần thiết cho hoạt động bình thường của não. Bất kỳ sự thiếu hụt nào đều có thể làm tăng nguy cơ mất trí nhớ và các dạng suy giảm nhận thức khác. Vitamin B6, B9 và B12 kích thích tạo chất dẫn truyền thần kinh và các chất hóa học khác, nhờ đó tín hiệu thần kinh giữa não và cơ thể được tối ưu.

Chúng ta có thể tìm thấy vitamin B6 trong chuối, cam, đu đủ, dưa đỏ, cá ngừ, cá hồi, thịt gia cầm và các loại rau xanh lá. Vitamin B9 được tìm thấy trong bông cải xanh, rau xanh, ngũ cốc nguyên hạt, trứng, đậu phộng, hạt hướng dương.

Trong khi đó, vitamin B12 chỉ có trong các sản phẩm nguồn gốc động vật như thịt, cá và sữa. Vì vậy, những người ăn chay có nguy cơ cao bị thiếu vitamin B12.

Vitamin C

Vitamin C là một chất chống oxy hóa có tác dụng củng cố khả năng miễn dịch. Không những vậy, vitamin C và các flavonoid khác cũng rất cần thiết cho não, giúp hạn chế tình trạng viêm, gây tổn thương não.

Một nghiên cứu của Đại học Rush (Mỹ) cho thấy những người ăn dâu tây giàu vitamin C ít nhất 1 lần/tuần sẽ ít có khả năng mắc bệnh Alzheimer hơn. Những loại thực phẩm giàu vitamin C là kiwi, ớt chuông đỏ và xanh, cam, quýt, quả mọng, bông cải xanh, súp lơ, cải brussels và cà chua, theo Livestrong.