3 lời khuyên tốt nhất để giữ sức khỏe trong mùa cúm lây lan

Có nhiều nguyên nhân khiến mọi người dễ bị cảm, cúm vào những ngày cuối năm. Điều đầu tiên là do virus, vi khuẩn và các tác nhân gây bệnh dễ dàng phát triển hơn khi thời tiết trở lạnh, theo chuyên trang dinh dưỡng và sức khỏe Eat This, Not That! (Mỹ).

Virus Rhinovirus, một trong những tác nhân phổ biến nhất gây cảm lạnh, và virus cúm có thể tồn tại, lây lan dễ dàng hơn khi thời tiết lạnh, khô. Ngoài ra, hấu hết lượng vitamin D cung cấp cho cơ thể được tạo ra khi da tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.

Trong khi đó, cường độ ánh nắng vào những tháng cuối năm sẽ giảm đi. Điều này có thể khiến mức vitamin D trong cơ thể mọi người thấp hơn, từ đó ảnh hưởng đến hệ miễn dịch.

Nhiệt độ xuống thấp vào những tháng cuối năm khiến nhiều người dành thời gian trong nhà hơn là ra ngoài trời. Chính điều này gia tăng thời gian tiếp xúc trong không gian hẹp, khiến virus cúm và cảm lạnh dễ lây lan.

Do đó, để giữ gìn sức khỏe trong mùa cảm lạnh và cúm, mọi người cần lưu ý những điều sau:





Ăn, ngủ và tập luyện điều độ

Để duy trì sức khỏe, các chuyên gia khuyến cáo mọi người cần ăn uống lạnh mạnh và vận động thể chất thường xuyên. Ngoài ra, một điều khác cũng rất quan trọng là phải ngủ đủ giấc và giảm căng thẳng.

Mọi người cũng cần tránh xa thuốc lá, rượu bia. Tất cả nỗ lực này sẽ giúp hệ miễn dịch hoạt động tốt, giảm viêm nhiễm trong cơ thể và giảm nồng độ hoóc môn căng thẳng. Các hoóc môn này nếu quá nhiều sẽ cản trở hệ miễn dịch.

Rửa tay thường xuyên

Thói quen rửa tay thường xuyên, không đưa tay lên mắt, mũi, miệng để phòng tránh Covid-19 lây lan cũng cần được duy trì. Tiêm phòng cúm rất cần thiết vì đây là một trong những cách hiệu quả nhất để bảo vệ sức khỏe trước nguy cơ từ cúm.

Trong nhiều trường hợp, tiêm phòng cúm giúp ngăn ngừa nhiễm bệnh. Nhưng ngay cả khi có nhiễm thì các triệu chứng cũng nhẹ hơn nhiều.

Tránh nơi đông người

Tránh những nơi đông người sẽ giảm đáng kể nguy cơ bị lây nhiễm cảm lạnh và cúm. Không những vậy, bạn cũng cần hạn chế, thậm chí tránh tiếp xúc gần với những người có triệu chứng cảm hoặc cúm. Chẳng hạn, nếu bạn bè đang có triệu chứng bệnh thì đừng đi chơi chung. Thay vào đó, chỉ gặp họ khi các triệu chứng đã khỏi, theo Eat This, Not That!.