3 mẫu xe máy nhập khẩu giá cả trăm triệu đồng vừa cập bến Việt Nam

Bất chấp sức mua trên thị trường xe máy đang tăng trưởng chậm lại, đặc biệt là mảng xe máy dùng động cơ đốt trong… các nhà sản xuất, doanh nghiệp kinh doanh xe máy vẫn ồ ạt tung ra thị trường các mẫu mã mới nhằm tạo sức hút với khách hàng. Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, trong vòng khoảng 1 tháng trở lại đây, đã có gần 10 mẫu mã, phiên bản xe máy, xe tay ga dùng động cơ xăng được tung ra thị trường. Ngoài các dòng xe tay ga do Honda Việt Nam sản xuất, phân phối còn có các dòng xe máy nhập khẩu có giá lên đến cả trăm triệu đồng.

Các mẫu xe máy nhập khẩu này hầu hết là xe máy số phổ thông thuộc thương hiệu Honda, Yamaha được sản xuất tại các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á. Các mẫu xe này nhập về, phân phối số lượng giới hạn thông qua các cửa hàng không chính hãng chuyên kinh doanh mô tô xe máy tại các tỉnh miền Nam.

Trong vòng khoảng 1 tháng trở lại đây, đã có gần 10 mẫu mã, phiên bản xe máy, xe tay ga dùng động cơ xăng được tung ra thị trường Ảnh: B.H

Dưới đây là 3 mẫu xe máy nhập khẩu giá cả trăm triệu đồng vừa về Việt Nam:

Honda Dream NCX

Bản nâng cấp mới nhất của dòng xe máy số cổ điển Honda Dream NCX 2026 thay đổi một số chi tiết ở diện mạo, giữ nguyên động cơ 125 phân khối được nhập khẩu, phân phối tại Việt Nam vào đầu tháng 12.2025. Về cơ bản, Honda Dream NCX 2026 vẫn giữ nguyên kiểu dáng, kích thước như các phiên bản trước đây. Hãng xe Nhật Bản cùng đối tác tại Campuchia thay đổi bộ tem trang trí cùng một số chi tiết thiết kế.

Honda Dream NCX 2026 sử dụng bộ tem họa tiết sọc Hyper Dynamic Stripe màu vàng bạch kim trang trí thân xe để tạo điểm nhấn. Tuy nhiên, khác với đời cũ bộ tem trên Honda Dream NCX 2026 mới được thiết kế nổi, với họa tiết hoa Rumdul (Quốc hoa của Campuchia) kèm đồ họa 3D tạo hiệu ứng khi ánh sáng chiếu vào. Ngoài bộ tem kèm dòng chữ "Dream" chạy dọc hai bên thân xe, phần góc yếm trước của Honda Dream NCX 2026 còn được trang trí viền tem mới. Đây là chi tiết giúp nhiều người dễ phân biệt giữa bản Honda Dream NCX 2026 với các bản tiền nhiệm. Các họa tiết trên phần ốp nhỏ màu vàng đồng gắn trên yếm trước cũng được thiết kế mới, với họa tiết hoa Rumdul đồng nhất phong cách của bộ tem mới.

Bản nâng cấp Honda Dream NCX 2026 thay đổi một số chi tiết ở diện mạo, động cơ 125 phân khối nhập về Việt Nam vào đầu tháng 12.2025 Ảnh: B.H

Tương tự phiên bản cũ, Honda Dream NCX 2026 vẫn dùng động cơ xi-lanh đơn, 4 kì, dung tích thực 124 phân khối tích hợp công nghệ phun xăng điện tử. Nhà sản xuất hiện hiện chưa công bố công suất và sức kéo của xe. Hộp số đi kèm loại 4 cấp. Xe có thể dùng xăng sinh học E10, bình xăng dung tích 4 lít, mức tiêu hao nhiên liệu gần 1,6 lít/100 km.

Honda Wave 125R Profender Special Edition

Phiên bản đặc biệt Honda Wave 125R Profender Special Edition sản xuất tại Thái Lan với số lượng giới hạn 500 xe, thay đổi một số nét về diện mạo, thêm trang bị tính năng mới đồng thời sử dụng phuộc sau "xịn" hơn… vừa bất ngờ xuất hiện tại Việt Nam.

So với các phiên bản tiêu chuẩn của dòng xe này, Honda Wave 125R không chỉ khác biệt về ngoại hình cũng như một số trang bị mà còn giá trị và đặc biệt hơn khi chỉ có 500 chiếc được Honda Thái Lan sản xuất phân phối. Về cơ bản, kiểu dáng Honda Wave 125R Profender Special Edition vẫn y hệt bản tiêu chuẩn. Tuy nhiên, chi nhánh Honda Thái Lan đã làm cho phiên bản này đặc biệt hơn không chỉ ở cách phối màu, bộ tem mà còn thay đổi một số trang bị. "Dàn áo" Honda Wave 125R được phối màu trắng kết hợp bộ tem phối màu đỏ đen được thiết kế theo phong cách thể thao. Hai bên thân xe cũng được dán bộ tem Wave 125R Special Edition với đồ họa 3D bắt mắt. Dòng chữ "Wave" thiết kế cách điệu, màu vàng sang trọng gắn nổi ở phía sau.

"Dàn áo" Honda Wave 125R được phối màu trắng kết hợp bộ tem phối màu đỏ đen thiết kế theo phong cách thể thao Ảnh: B.H

Điểm khác biệt nổi bật nhất trên Honda Wave 125R đến từ hệ thống treo với cặp giảm xóc phía sau Profender Strut Spring do hãng phuộc nổi tiếng Profender sản xuất. Bộ giảm xóc này cho phép người dùng điều chỉnh độ cao, độ cứng/mềm tùy theo trọng lượng, qua đó giúp xe vận hành êm ái hơn trên mọi địa hình. Wave 125R cũng có thêm cổng sạc Type-C bố trí ngay dưới cụm chìa khóa dùng để sạc điện thoại di động. Honda Wave 125R sử dụng động cơ Honda Smart Engine dung tích 125cc, tích hợp hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI, sản sinh công suất tối đa 9,5 mã lực, mô-men xoắn cực đại 10,6 Nm. Động cơ này có mức tiêu hao nhiên liệu 1,4 lít/100 km

Yamaha 135LC Fi bản đặc biệt

Giữ nguyên thiết kế đặc trưng nhưng khoác lên mình "dàn áo" với màu sơn đỏ titan độc quyền, đồng thời bổ sung thêm một số trang bị mới… bản đặc biệt của dòng xe Yamaha 135LC Fi thuộc thế hệ mới nhất vừa gia nhập thị trường Việt Nam thông qua một cửa hàng xe máy tại Cần Thơ.

Bản đặc biệt của Yamaha 135LC Fi thuộc thế hệ mới nhất vừa gia nhập thị trường Việt Nam Ảnh: Q.C

So với các phiên bản còn lại, Yamaha 135LC Fi bản đặc biệt gần như không có nhiều thay đổi về kiểu dáng thiết kế. Tuy nhiên, khác biệt nằm ở cách phối màu sắc cũng như một số trang bị được bổ sung. Cụ thể, phiên bản đặc biệt Yamaha 135LC Fi khoác dàn áo màu đỏ titan, kết hợp các mảng ốp nhựa đen cùng bộ tem đồ họa bắt mắt kết hợp đường viền màu vàng đồng. Yamaha còn trang bị cho 135LC Fi giỏ chứa đồ Yamaha Premium dạng "2 trong 1", được thiết kế chuyên biệt nhằm tăng không gian chứa đồ. Đặc biệt, phiên bản SE còn được tích hợp cổng sạc USB chống nước, cho phép người dùng sạc thiết bị di động một cách tiện lợi trong quá trình di chuyển.

Yamaha 135LC Fi sử dụng khối động cơ SOHC, 4 van, 4 thì, dung tích 135cc, làm mát bằng dung dịch, kết hợp công nghệ phun xăng, cho công suất cực đại 12,5 mã lực tại vòng tua máy 8.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 12,2 Nm tại 6.000 vòng/phút. Động cơ này đạt tiêu chuẩn khí thải EU4 và có thể sử dụng xăng sinh học E5 hoặc E10. Xe còn được trang bị hệ thống khởi động điện, đánh lửa TCI và ly hợp ướt đa đĩa kết hợp hộp số 4 cấp mang lại khả năng vận hành linh hoạt, phù hợp cả di chuyển hằng ngày lẫn những hành trình dài.