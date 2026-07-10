3 thực phẩm không nên để cạnh trứng trong tủ lạnh

Trứng là một trong những thực phẩm cần được bảo quản đúng cách. Để đảm bảo an toàn thực phẩm và duy trì chất lượng, không nên đặt trứng cạnh những nhóm thực phẩm dưới đây trong tủ lạnh.

Thịt đỏ, gia cầm và hải sản sống

Đây là nhóm thực phẩm quan trọng nhất cần tránh đặt cạnh trứng. Thịt đỏ, gà và hải sản sống có thể chứa các vi khuẩn như salmonella, campylobacter hoặc listeria. Nếu nước từ các món sống này rò rỉ sang hộp trứng, vi khuẩn có thể lây lan và làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn chéo, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Trứng không nên bảo quản gần thực phẩm sống như thịt, cá ẢNH: AI

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) khuyến cáo nên bảo quản thịt sống trong hộp, khay kín và đặt ở ngăn dưới cùng của tủ lạnh. Cách sắp xếp này giúp ngăn nước thịt nhỏ xuống các thực phẩm khác trong quá trình bảo quản.

Ngoài ra, nếu vỏ trứng bị nứt hoặc va đập, vi khuẩn sẽ dễ xâm nhập vào bên trong hơn. Vì vậy, không nên đặt khay trứng ngay cạnh hoặc ngay bên dưới nơi cất giữ thịt, cá hay hải sản sống.

Món dễ rò nước hoặc thức ăn thừa

Các món canh, nước sốt, thức ăn hầm hoặc đồ ăn thừa không được đậy kín cũng không nên đặt sát khay trứng. Nếu những thực phẩm này bị đổ hoặc rò rỉ, dịch lỏng có thể làm bẩn vỏ trứng và tăng nguy cơ nhiễm khuẩn chéo. Bên cạnh đó, thức ăn không đậy kín còn dễ phát tán mùi, khiến hương vị của trứng và các thực phẩm khác bị ảnh hưởng.

Một vấn đề khác là khi tủ lạnh quá chật, xếp chồng nhiều hộp thức ăn lên nhau có thể vô tình làm nứt vỏ trứng. Khi lớp vỏ bị nứt, thời gian bảo quản sẽ giảm và nguy cơ vi khuẩn xâm nhập cũng tăng lên, tiến sĩ Lynne Ausman, chuyên gia dinh dưỡng tại Đại học Tufts (Mỹ), cho biết.

Rau củ quả chưa rửa sạch

Rau củ, trái cây mới mua về đôi khi còn bám đất, cát và các vi sinh vật từ môi trường. Nếu đặt chúng ngay cạnh trứng, đặc biệt là khi rau củ, trái cây còn ẩm hoặc đất cát rơi ra, vỏ trứng có thể bị nhiễm bẩn.

Điều này cần lưu ý vì vỏ trứng không hoàn toàn kín. Nếu trứng bị nứt hoặc vết nứt nhỏ đến mức mà mắt thường khó nhận thấy, vi khuẩn trên bề mặt vỏ có thể xâm nhập vào bên trong hơn. Một số vi khuẩn trong đất, chẳng hạn như listeria monocytogenes, cũng có khả năng phát triển ở nhiệt độ tủ lạnh.

Để giảm nguy cơ nhiễm khuẩn chéo, mọi người nên bảo quản rau củ chưa rửa trong ngăn riêng, cho vào túi hay hộp đựng, sau đó mới đặt vào tủ lạnh. Ngoài ra, nên giữ trứng trong hộp giấy, tránh để tiếp xúc trực tiếp với các loại rau củ còn bám đất, theo Healthline.