Sau 3 năm nhận nhiệm vụ, ông Firdauz Bin Othman, Tổng lãnh sự Malaysia tại TP.HCM, sắp khép lại nhiệm kỳ công tác để trở về quê hương.

3 năm gắn bó với TP.HCM qua góc nhìn đời thường của Tổng lãnh sự Malaysia

Trước ngày chia tay, vị Tổng lãnh sự đã dành cho Báo Thanh Niên một cuộc hẹn đặc biệt vào buổi sáng, cùng đi qua những con đường quen thuộc và trải nghiệm lại những thói quen đời thường đã trở thành một phần ký ức của ông tại đô thị sôi động bậc nhất Việt Nam.

Tạm gác lại những chuyến xe công vụ, vị Tổng lãnh sự bắt đầu buổi sáng của mình theo cách rất quen thuộc của người dân TP.HCM. Bước ra khỏi nhà, mở ứng dụng và đặt một cuốc xe công nghệ để đến quán cà phê yêu thích.

Ông Firdauz Bin Othman, Tổng lãnh sự Malaysia tại TP.HCM, đặt một cuốc xe công nghệ để đến quán cà phê yêu thích ẢNH: VÕ HIẾU

Len lỏi qua dòng xe tấp nập, cuốc xe buổi sáng đưa ông Firdauz Bin Othman dừng lại trước một không gian cà phê yên tĩnh trên đường Nguyễn Bá Huân, phường Thảo Điền, TP.HCM. Nơi được ông gọi là "quán ruột".

Ông Firdauz Bin Othman, Tổng lãnh sự Malaysia tại TP.HCM, nhâm nhi cà phê tại quán quen, nơi ông thường ghé trong suốt 3 năm sống và làm việc tại TP.HCM ẢNH: VÕ HIẾU

Rời quán cà phê quen thuộc, ông Firdauz Bin Othman tiếp tục dẫn chúng tôi đến một không gian đặc biệt khác, nơi gắn bó với đời sống tinh thần của ông và cộng đồng người Hồi giáo tại trung tâm TP.HCM suốt 3 năm qua.

Nhiệm kỳ công tác sắp khép lại, nhưng sự nghĩa tình, hào sảng của người dân TP.HCM cùng hương vị cà phê mỗi sáng sẽ theo chân vị Tổng lãnh sự trở về Malaysia.

Và hành trình khám phá dấu ấn Việt Nam của ông Firdauz Bin Othman vẫn chưa dừng lại. Ở phần tiếp theo, nhà nhà ngoại giao sẽ trực tiếp dẫn chúng ta đi thưởng thức ẩm thực, nơi câu chuyện gắn kết văn hóa hai nước được kể ngay trên bàn ăn.