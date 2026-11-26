“Tôi nghĩ đồ ăn Việt Nam là một trong những nền ẩm thực ngon nhất”, anh Marcus Stobias, đầu bếp người Thụy Điển hiện làm việc tại Đại sứ quán Thụy Điển ở Hà Lan, chia sẻ khi có dịp thưởng thức các món ăn tại Việt Nam.

Điều khiến anh Marcus ấn tượng không chỉ là hương vị mà còn là độ tươi ngon của nguyên liệu và sự đa dạng trong cách chế biến. Từ thịt, hải sản, nem cuốn đến các món chay, mỗi lựa chọn đều mang đến một trải nghiệm riêng.

Đầu bếp Thụy Điển mê đồ ăn Việt: Về nước vẫn tìm nhà hàng Việt để ăn cho đỡ nhớ

Mỗi ngày, anh Marcus thường ăn ít nhất một ổ bánh mì. Phở cũng là món anh yêu thích, dù đôi khi vẫn còn bối rối với cách phát âm tên món ăn này. Tình cảm dành cho ẩm thực Việt không dừng lại trong những ngày anh lưu trú tại Việt Nam. Ngay cả khi trở về Hà Lan, anh và đồng nghiệp vẫn thỉnh thoảng tìm đến nhà hàng Việt để thưởng thức những món ăn quen thuộc.

Không riêng anh Marcus, nhiều du khách quốc tế cũng nhanh chóng tìm được món ăn yêu thích của mình khi đến Việt Nam. Có người mê bò kho ăn cùng bánh mì, người thích bánh cuốn, bánh xèo, người lại không thể thiếu một phần xôi gà mỗi lần quay trở lại.

Vài chục ngàn đã có món ăn ngon

Khoảng 18 giờ, quán xôi gà nằm bên hông chợ Bến Thành, ngay trung tâm TP.HCM, đã tấp nập khách ra vào. Những phần xôi nóng hổi liên tục được chuẩn bị, đơn hàng nối tiếp nhau. Trên bảng hiệu là dòng chữ “Xôi gà Number One, không chi nhánh”, bên cạnh những tấm bảng Michelin qua các năm 2024, 2025 và 2026.

Giữa dòng người ghé quán, có cả khách nước ngoài lẫn người dân địa phương. Với ông Jason, một du khách đến từ Úc, đây là món ăn có sức hấp dẫn rất riêng.

“Xôi gà có hương vị rất đặc biệt. Món ăn không quá nặng bụng nhưng lại đậm đà, rất ngon. Tôi không thể tìm thấy món này ở bất kỳ nơi nào khác trên thế giới”, Jason hào hứng kể.

Ông Jason (đeo kính) cứ sang Việt Nam là lại ghé quán xôi gà Number One, lần này ông đến cùng bạn





Xôi vốn là món ăn quen thuộc trong đời sống người Việt, thường được lựa chọn cho bữa sáng nhờ đặc tính no lâu, chắc bụng. Nhưng từ một món ăn sáng bình dân, xôi đã có nhiều cách biến tấu để thực khách có thể thưởng thức vào bất cứ thời điểm nào trong ngày.

Đáng chú ý, dù nằm ngay khu vực trung tâm TP.HCM, các phần xôi ở đây vẫn có giá từ vài chục nghìn đồng. Với 100.000 đồng, hai người có thể gọi 2 - 3 món để cùng thưởng thức.

Đó cũng là một trong những điều khiến du khách bất ngờ khi khám phá Ẩm thực Việt Nam: những món ăn hấp dẫn không nhất thiết phải đi kèm hóa đơn đắt đỏ.

Đói bụng có thể đặt món, muốn đi đâu cũng dễ gọi xe

Ẩm thực Việt Nam hấp dẫn du khách không chỉ bởi những gì có trên bàn ăn mà còn bởi cách họ dễ dàng tiếp cận những món ngon ấy.

Ở Việt Nam, muốn tìm một món ăn thường không phải chuyện khó. Chỉ cần bước ra đường, du khách có thể bắt gặp hàng loạt hàng quán với đủ lựa chọn, từ những món nước nóng hổi, bánh mì giòn rụm đến các món cuốn đầy rau thơm.

Ngay cả khi không muốn ra ngoài, một chiếc điện thoại cũng đủ để có một bữa ăn được giao đến tận cửa. Thông qua những ứng dụng giao đồ ăn, việc tìm món, đặt hàng và thanh toán trở nên đơn giản. Thời gian chờ thường khoảng 20 - 30 phút, tùy khoảng cách và tình hình giao thông.

Dịch vụ giao đồ ăn ở Việt Nam khá dễ dàng và nhanh chóng, chỉ cần đợi đâu đó 15 - 30 phút (tùy khoảng cách) là đồ ăn đã được giao tận nơi

Không chỉ giao đồ ăn, các ứng dụng gọi xe cũng giúp du khách thuận tiện hơn khi di chuyển giữa những điểm tham quan, hàng quán và khu vực lưu trú.

Đó là những tiện ích có thể đã quá quen thuộc với người Việt, nhưng lại tạo nên nhiều trải nghiệm thú vị đối với người nước ngoài. Không cần biết quá nhiều về đường phố hay phải mất thời gian tìm kiếm, họ vẫn có thể dễ dàng thưởng thức món mình muốn và di chuyển đến nơi cần đến.

Đồ ăn Việt Nam hấp dẫn khách nước ngoài

Có lẽ, sức hấp dẫn của cuộc sống ở Việt Nam đôi khi bắt đầu từ những điều rất giản dị như thế. Đói bụng có thể tìm thấy một món ngon ngay đầu phố. Muốn ăn gì, chỉ cần mở điện thoại và chờ một lúc là có người giao đến tận cửa. Muốn đi đâu, cũng có thể dễ dàng gọi một chuyến xe.

Và những trải nghiệm ấy đủ để một số du khách không chỉ nhớ về Việt Nam sau chuyến đi, mà còn muốn quay trở lại.