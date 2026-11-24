Sáng 24.11.2026, Dinh Độc Lập đông kín người ngay từ ngoài cổng. Người đến tham quan, người tranh thủ chụp ảnh, nhiều gia đình đưa con nhỏ đi chơi trong ngày nghỉ lễ.

Hôm nay, Dinh Độc Lập mở cửa miễn phí nhân Ngày Văn hóa Việt Nam. Có người đến từ sáng sớm nhưng vẫn chưa thể vào bên trong.

Miễn phí vé vào, người dân trùm kín, đội nắng tham quan Dinh Độc Lập ngày Văn hóa Việt Nam

Bên trong khuôn viên Dinh Độc Lập, nhiều người vẫn đội nắng chụp hình, tham quan. Với nhiều bạn trẻ, chưa vào được Dinh thì tranh thủ ghé cà phê, chụp ảnh rồi quay lại.

Và vì thế Công viên 30.4 trở thành điểm dừng chân của nhiều người. Người trải bạt ngồi nghỉ, người che ô tránh nắng, người lại tranh thủ tìm những góc mát dưới tán cây để chụp hình.

Sáng sớm nay, thời tiết còn khá dễ chịu, đường sá thưa vắng, những con hẻm cũng yên ắng hơn ngày thường. Đến gần trưa, nắng bắt đầu gắt, không khí oi bức hơn. Dẫu vậy, nhiều người vẫn tranh thủ ra ngoài đi dạo, uống cà phê, tận hưởng ngày nghỉ.

Có lẽ, điều khiến hôm nay trở nên đặc biệt không chỉ là một ngày được nghỉ, mà còn là cảm giác thư thả giữa tuần, khi nhịp sống thường ngày bỗng chậm lại đôi chút.

Năm 2026 là năm đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11 được tổ chức trên phạm vi cả nước, gắn với kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24.11.1946 - 24.11.2026). Các hoạt động hướng đến tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời tạo điều kiện để người dân trực tiếp tham gia, sáng tạo và thụ hưởng văn hóa.