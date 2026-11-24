Ở Việt Nam, cà phê không chỉ là một thức uống để tỉnh táo. Đó còn là một phần của nhịp sống thường ngày.

Người ta có thể bắt đầu buổi sáng bằng một ly cà phê, gặp gỡ bạn bè bên vỉa hè, hay chọn một quán quen để ngồi làm việc suốt nhiều giờ.

Gọi một ly đen đá quen thuộc, anh Julien Destercke (43 tuổi, đến từ Pháp) nhiều tháng nay đã trở thành khách quen ở quán cà phê này. 6 năm trước, anh Julien đã có cơ hội đến TP.HCM, sinh sống trong 1 năm. Lần trở lại này, Julien vẫn chưa có ý định rời đi.

Ở Việt Nam sướng hơn bạn nghĩ: Từ ly cà phê buổi sáng đến phố khuya, điều gì khiến khách Tây mê Việt Nam?

Julien thích sự nhộn nhịp trong những quán cà phê địa phương, nơi mọi người có thể vừa uống cà phê, vừa trò chuyện rôm rả. Với anh, đây không đơn thuần là nơi thưởng thức đồ uống mà còn là một phần rất lớn trong đời sống người Việt.

Điều khiến Julien ấn tượng là cà phê Việt Nam có chất lượng tốt, hương vị đậm đà nhưng giá cả lại dễ chịu. Anh thậm chí dự định đưa bố mẹ đến quán cà phê, dành cả buổi chiều để cùng họ khám phá không khí và thưởng thức nhiều loại cà phê khi gia đình sang thăm.



Điều thú vị bên những ly cà phê...

Không chỉ anh Julien, nhiều du khách cũng bất ngờ trước sự phong phú của văn hóa cà phê Việt Nam. Ashley Zhang (23 tuổi, đến từ Trung Quốc) đặc biệt yêu thích cà phê muối. Cô ấn tượng với sự kết hợp giữa lớp kem mặn phía trên và vị ngọt của sữa đặc bên dưới, tạo nên hương vị rất riêng.

Ngay trong ngày đầu đến Việt Nam, Ashley đã tìm đến một quán cà phê để học cách pha chế bốn loại cà phê đặc trưng. Với cô, cà phê Việt Nam không chỉ ngon mà còn có nhiều cách thưởng thức thú vị, đủ để bất kỳ du khách nào cũng muốn thử.

Người Việt có thói quen thưởng thức cà phê, gặp gỡ bạn bè hay làm việc tại quán quen

Trong khi đó, bà Huard, du khách đến từ bang California (Mỹ), lại thích những quán nhỏ xinh, nơi mọi người ngồi trò chuyện và ngắm dòng người qua lại. Không khí ấy khiến bà liên tưởng đến những con phố ở Paris, nhưng mang một nét gần gũi rất riêng.

Điều đáng nói là một quán cà phê ở Việt Nam đôi khi có thể đáp ứng nhiều nhu cầu hơn một cuộc gặp gỡ thông thường. Có người đến để làm việc, học ngoại ngữ, đọc tin tức… Có người đơn giản chỉ muốn tìm một góc quen thuộc để tận hưởng vài giờ rảnh rỗi.

Khi thành phố chưa muốn đi ngủ

Nếu ban ngày, những quán cà phê là điểm dừng chân quen thuộc thì khi đêm xuống, nhịp sống ở Việt Nam lại mang đến một trải nghiệm khác cho du khách.

Ở nhiều quốc gia, sau 9 hoặc 10 giờ tối, đường phố đã vắng người. Nhưng tại TP.HCM, khi đồng hồ điểm 10 hay 11 giờ đêm, đường phố vẫn đông, hàng quán vẫn sáng đèn và những cuộc vui vẫn chưa kết thúc.

Một bữa ăn muộn, một cuộc hẹn bất chợt hay đơn giản là muốn mua thêm vài món đồ cần thiết. Ở Việt Nam, những nhu cầu ấy vẫn có thể được đáp ứng ngay cả khi đã về khuya.

Không cần phải chờ đến sáng hôm sau, du khách vẫn có thể tìm thấy một cửa hàng tiện lợi, một hàng ăn còn mở cửa hay đơn giản là ngồi uống một ly bia, tận hưởng thành phố vào đêm muộn, như thế này…

TP.HCM vẫn nhộn nhịp khi đêm muộn, với hàng quán sáng đèn và nhiều hoạt động vui chơi, ăn uống

Với chị Rebecca (23 tuổi, đến từ Úc), sự khác biệt này đặc biệt rõ rệt. Cô kể ở nơi mình sống, nhiều cửa hàng thường đóng cửa từ khoảng 18 giờ. Nhưng Việt Nam thì khác...

"Ở đây rất nhộn nhịp và tôi thích điều đó. Buổi tối, thời tiết mát mẻ, nhiều người ra đường đi dạo, các cửa hàng vẫn mở cửa. Ở Úc, khoảng 18 giờ, hầu hết cửa hàng đã đóng cửa, còn ở đây mọi thứ vẫn tiếp tục. Tôi thích cảm giác có thể thoải mái đi mua sắm, trò chuyện với bạn bè hay tìm một món gì đó để ăn. Tôi thực sự thích cuộc sống ở đây", Rebecca chia sẻ.

Không chỉ thích sự nhộn nhịp, một số du khách còn đánh giá cao chi phí ăn uống, vui chơi tại Việt Nam. Ông Mick Todorovic (59 tuổi, du khách Úc) cho biết đồ uống, thức ăn và nhiều dịch vụ ở Việt Nam có giá dễ chịu hơn so với quê nhà. Đây cũng là một trong những lý do khiến ông thích dành thời gian ra ngoài, giao lưu và tận hưởng không khí về đêm.

Một ly cà phê có thể kéo dài vài giờ. Một buổi tối có thể bắt đầu bằng cuộc hẹn ăn uống và kết thúc khi phố đã khuya.

Với người Việt, đó có thể là những điều rất đỗi quen thuộc. Nhưng với du khách nước ngoài, chính nhịp sống ấy lại tạo nên những trải nghiệm khó quên về một Việt Nam gần gũi, cởi mở và luôn có điều thú vị để khám phá.