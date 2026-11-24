Sáng 24.11.2026 - ngày nghỉ lễ Ngày văn hóa Việt Nam, nắng to từ sáng sớm. Tháng 11 này, người dân Nam bộ nói chung và TP.HCM nói riêng đã trải qua nhiều ngày nắng như thế này.

Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO), El Nino có khả năng tiếp tục kéo dài sang năm 2027, với những tác động đáng kể đến nhiệt độ, lượng mưa và nguồn nước tại nhiều khu vực trên thế giới.

Nhưng một vùng biển nóng lên cách Việt Nam hàng nghìn km có liên quan gì đến những ngày oi bức ở TP.HCM? Và liệu đây có phải dấu hiệu báo trước một mùa khô khắc nghiệt?

Nắng nóng phá kỷ lục 35 năm ở Nam bộ El Nino có phải là nguyên nhân chính

El Nino là hiện tượng nhiệt độ mặt nước biển tại khu vực trung tâm và phía đông xích đạo Thái Bình Dương tăng cao bất thường so với trung bình nhiều năm. Thông thường, gió tín phong thổi từ đông sang tây, đẩy nước biển ấm về phía Indonesia và khu vực phía tây Thái Bình Dương. Không khí nóng ẩm tại đây bốc lên, hình thành mây và gây mưa. Khi El Nino xuất hiện, gió tín phong suy yếu, khiến vùng nước biển ấm và khu vực hình thành mây mưa dịch chuyển về phía trung tâm và phía đông Thái Bình Dương.

Sự thay đổi này kéo theo những biến động trong hoàn lưu khí quyển, đặc biệt là hoàn lưu Walker, hệ thống tuần hoàn không khí quy mô lớn trên vùng nhiệt đới. Tại Indonesia và một phần Đông Nam Á, chuyển động không khí đi xuống có xu hướng gia tăng, khiến quá trình hình thành mây mưa bị hạn chế. Đây là một trong những nguyên nhân khiến nhiều khu vực có thể ít mưa và nóng hơn trong những năm El Nino.

Nhưng El Nino có phải nguyên nhân duy nhất khiến TP.HCM nóng bức ngay từ cuối tháng 11?

Câu trả lời là không.

Và những số liệu quan trắc mới nhất cho thấy, đợt nắng nóng này không chỉ gây cảm giác oi bức mà còn là một hiện tượng thời tiết hiếm gặp.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 18 - 20.11, miền Đông Nam bộ đã xuất hiện một đợt nắng nóng diện rộng. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên trong 35 năm quan trắc, khu vực này ghi nhận nắng nóng diện rộng ngay trong tháng 11.

Chỉ trong 20 ngày đầu tháng 11, Nam bộ đã có 15 lần nhiệt độ đạt hoặc vượt các mốc lịch sử. Tại Biên Hòa, Đồng Nai, nhiệt độ lên đến 36 độ C vào ngày 8 và 18.11, cao hơn kỷ lục năm 2021 khoảng 0,3 độ C.

Ngay tại TP.HCM, trạm Nhà Bè ghi nhận mức nhiệt 35,6 độ C vào ngày 19.11, vượt 0,7 độ C so với mốc lịch sử năm 2015. Trong khi đó, nhiều nơi như Vĩnh Long, Mỹ Tho, Cần Thơ và Long Khánh cũng liên tiếp ghi nhận những mức nhiệt cao bất thường.

Nắng nóng từ sáng sớm, người dân TP.HCM bịt kín mít ra đường ẢNH: HỒ HIỀN

Điều đáng nói là nền nhiệt trung bình tại Nam bộ hiện chỉ cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 1 - 1,5 độ C, nhưng đã đủ để xuất hiện một đợt nắng nóng diện rộng chưa từng được ghi nhận trong tháng 11 suốt 35 năm qua.

Ở Nam bộ, mùa mưa thường kéo dài từ khoảng tháng 5 đến tháng 11. Khi mùa mưa kết thúc, số ngày mưa giảm, trời có thể quang mây hơn, khiến mặt đất nhận nhiều năng lượng mặt trời hơn.

Nếu lượng mưa thiếu hụt, đất và các bề mặt đô thị cũng có ít nước để bốc hơi làm mát. Nhiệt độ vì thế có điều kiện tăng lên.

Dễ dàng cảm nhận cái nắng nóng oi bức dù mới cuối tháng 11 ẢNH: HỒ HIỀN

Đặc biệt, tại TP.HCM, hiệu ứng đảo nhiệt đô thị còn khiến cảm giác nóng bức trở nên rõ rệt.

Bê tông, nhựa đường, mái nhà và các công trình xây dựng hấp thụ nhiệt trong ngày rồi giải phóng trở lại môi trường. Tại những khu vực đông dân cư, ít cây xanh, quá trình làm mát tự nhiên bị hạn chế, trong khi phương tiện giao thông và các thiết bị điều hòa tiếp tục tỏa nhiệt.

Độ ẩm không khí cao cũng khiến mồ hôi khó bay hơi, làm cơ thể tản nhiệt kém hiệu quả hơn. Vì vậy, ngay cả khi nhiệt độ đo tại trạm khí tượng chưa đạt ngưỡng nắng nóng gay gắt, người dân vẫn có thể cảm thấy oi bức.

Nói cách khác, những ngày nóng cuối tháng 11 tại TP.HCM có thể là kết quả của nhiều yếu tố kết hợp: Mùa mưa kết thúc, điều kiện khí tượng thay đổi, tác động của El Nino và đặc điểm môi trường đô thị.