TP.HCM và các tỉnh thành miền Đông như Đồng Nai, Tây Ninh đầu tuần nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 32 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Mưa trái mùa rải rác một vài nơi, mưa gia tăng vào cuối tuần khiến nắng nóng bớt gay gắt và nhiệt độ cũng giảm nhẹ.

TP.HCM tiếp tục nắng nóng, mưa trái mùa gia tăng vào cuối tuần ẢNH: CHÍ NHÂN

Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, Nam bộ cơ bản đã vào mùa khô. Thời tiết khu vực và TP.HCM trong những ngày đầu tuần phổ biến nhiều nắng và cường độ tăng dần vào trưa chiều, cùng với độ ẩm trong không khí cao mang lại cảm giác khá oi nóng. Thời tiết khu vực chủ yếu chịu tác động từ áp cao cận nhiệt đới (nóng) có trục qua Trung bộ. Tuy nhiên, nhiễu động gió đông trên cao vẫn còn nhưng hoạt động yếu nên gây mưa trái mùa tại một số khu vực; chủ yếu ở khu vực bán đảo Cà Mau và ven biển phía đông.

Từ đêm nay (23.11), đợt không khí lạnh từ phía bắc về ảnh hưởng đến nước ta. Đợt tiếp theo có cường độ khá mạnh sẽ tăng cường khoảng ngày 27 - 28.11 và khuếch tán sâu xuống phía nam. Trong khi đó, ở trên cao, áp cao cận nhiệt đới suy yếu và rút về phía đông. Điều này tạo điều kiện cho nhiễu động gió đông hoạt động tốt trở lại giúp mưa trái mùa phát triển mạnh hơn ở nhiều nơi. Cần lưu ý, do chênh lệch nhiệt độ cao nên trong mưa giông thường kèm theo lốc sét, gió giật mạnh. Áp thấp nóng suy yếu, mưa trái mùa xuất hiện nhiều nơi khiến nền nhiệt độ khu vực giảm nhẹ, thời tiết dễ chịu hơn.



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Bên cạnh đó, hiện vào kỳ triều cường rằm tháng 10 âm lịch, mực nước triều đang lên nhanh. Dự báo, đỉnh triều sẽ xuất hiện trong khoảng ngày 25 - 26.11; trên sông Sài Gòn, mực nước tại trạm Phú An và Nhà Bè từ 1,63 - 1,68m, vượt báo động 3 khoảng 3 - 8cm; tại trạm Thủ Dầu Một từ 1,72 - 1,77m, vượt báo động 3 khoảng 12 - 17cm. Triều cường cao gây ngập úng vùng trũng thấp ven sông.

Ở khu vực miền Tây, đỉnh triều cường có thể xuất hiện trong ngày 26 - 27.11, mực nước cao nhất ở vùng ven biển, vùng giữa xấp xỉ và vượt báo động 3 gây ngập một số khu vực trũng thấp ở Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Hậu Giang, Sóc Trăng, Cà Mau…