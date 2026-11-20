Dù mới đầu mùa khô nhưng thời tiết TP.HCM và khu vực Nam bộ phổ biến nắng mạnh và oi bức với mức nhiệt nhiều nơi lên đến 34 - 35 độ C, có nơi thậm chí vượt 35 độ C. Các đợt không khí lạnh ở phía bắc liên tiếp tràn về nhưng chỉ khuếch tán nhẹ xuống khu vực Nam bộ, khiến nhiệt độ về đêm và sáng mát mẻ, chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm tăng cao, ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ.



TP.HCM và Nam bộ nắng nóng gay gắt ngay đầu mùa khô ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, tại TP.HCM trong hôm nay (20.11) và cả 2 ngày cuối tuần tại TP.HCM thời tiết phổ biến ban ngày trời nắng mạnh, cảm giác oi bức về trưa chiều với nhiệt độ cao nhất ở khoảng 33 - 35 độ C. Trong chiều tối ngày 20.11, có mưa rào và giông vài nơi; xảy ra chủ yếu ở phía bắc TP thuộc khu vực tỉnh Bình Dương cũ và Củ Chi, Hóc Môn. Các khu vực trung tâm thành phố và phía nam như: Cần Giờ, Nhà Bè, Vũng Tàu trời ít mưa.

Trên khu vực Nam bộ, thời tiết phổ biến trời mây thay đổi, ngày chủ đạo là nắng, cường độ nắng mạnh dần về trưa chiều mang lại cảm giác khá oi nóng. Đặc biệt ở miền Đông, nắng nóng có khả năng xuất hiện nhiều nơi ở Đồng Nai, Tây Ninh với nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng 33 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Đối với khu vực miền Tây, nhiệt độ cao nhất ở khoảng 32 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Vào chiều tối 20.11, khả năng Nam bộ sẽ xuất hiện những cơn mưa rào và giông ở diện vài nơi, cục bộ có mưa vừa. Vùng mưa khả năng tập trung ở Lâm Đồng, phía bắc Đồng Nai, dọc biên giới phía tây của Tây Ninh, An Giang và Đồng Tháp. Trong cơn giông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Th.S Lê Thị Xuân Lan, chuyên gia khí tượng thủy văn, cho biết hiện Nam bộ đã bước vào mùa khô. Dù mới đầu mùa khô nhưng vài ngày gần đây tại Nhà Bè (TP.HCM) đã ghi nhận nắng nóng đến 35 và trên 35 độ C là khá gay gắt và bất thường nếu so với trung bình nhiều năm và đặc biệt là năm 2025 giai đoạn này thời tiết mát mẻ. Mùa khô được định nghĩa là ít mưa chứ không phải không có mưa. Trong giai đoạn này, khi mưa xuất hiện được gọi là mưa trái mùa. Dự báo là trong giai đoạn từ nay đến tháng 12 những trận mưa trái mùa vẫn sẽ xuất hiện rải rác ở một số khu vực. Thêm một dấu hiệu bất thường khác trong năm nay là nền nhiệt độ trung bình rất cao nên mỗi khi mưa kết thúc thì nhiệt độ lại tăng vọt và trời lại nắng nóng khá gay gắt.

"Dưới tác động của siêu El Nino, dự báo mùa khô năm nay ở Nam bộ rất khắc nghiệt và kéo dài đến cuối tháng 5. Cường độ bức xạ cao, nắng nóng kéo dài trong ngày và các đợt nắng nóng có khả năng kéo dài nhiều ngày. TP.HCM có khả năng xuất hiện một số ngày nắng nóng cực đoan đến 38 - 39 độ C trong giai đoạn cao điểm mùa khô", chuyên gia Xuân Lan dự báo.