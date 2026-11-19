Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, thời tiết TP.HCM và Nam bộ trong hôm nay và 2 ngày tới trời phổ biến ít mưa, nắng nóng khá gay gắt gây cảm giác oi bức kéo dài từ trưa đến chiều. Tuy nhiên, về đêm và sáng, nhiệt độ hạ thấp do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh khuếch tán xuống phía nam.



Thời tiết TP.HCM và Nam bộ phổ biến không mưa, nắng nóng có nơi trên 35 độ C ẢNH: CHÍ NHÂN

Đặc biệt trong hôm nay (19.11), thời tiết ít mưa, mưa giông chủ yếu xảy ra cục bộ ở vùng bán đảo Cà Mau, các nơi khác hầu như không mưa. Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến trong khoảng 33 - 35 C, có nơi trên 35 độ đem lại cảm giác oi bức khó chịu vào trưa sang chiều. Nhiệt độ thấp nhất trong khoảng 23 - 27 độ, bắc miền Đông có nơi dưới 22 độ C.

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Từ ngày 20 - 21.11, khối khí biển trên cao suy yếu rút nhẹ ra phía đông và hạ dần trục xuống phía nam. Qua đó gây nên sự bất ổn định trong tầng khí quyển gia tăng làm những nhiễu trong đới gió đông trên cao sẽ hoạt động mạnh hơn. Vì vậy, mưa sẽ gia tăng và xảy ra ở khoảng gần 1/3 diện tích khu vực, tập trung chủ yếu tại miền Tây về chiều tối và đêm. Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 32 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh hiện tại, nên vào ban đêm nhiệt độ có xu hướng hạ thấp, đặc biệt là ở phía bắc miền Đông có nơi dưới 24 độ C, tạo cảm giác se lạnh về đêm và sáng sớm. Chênh lệch nhiệt độ ngày đêm cao khoảng 10 độ C gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, đặc biệt là nhóm nhạy cảm như người già và trẻ em cũng như những người có vấn đề về đường hô hấp. Do đó, người dân cần hết sức chú ý bảo vệ sức khỏe.

Khoảng ngày 24 - 25.11, sẽ có một đợt không khí lạnh mới ở phía bắc tiếp tục bổ sung và khuếch tán sâu xuống phía nam, kéo nền nhiệt trên khu vực Nam bộ giảm nhẹ.