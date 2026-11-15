Bắc bộ ấm hơn đến 3 độ C

Bắc bộ đang trải qua những ngày mùa thu ấm hơn bình thường đến 2 - 3 độ C. Điều này xác nhận mùa đông năm nay cũng ấm hơn thông thường nhiều năm do tác động của siêu El Nino. Cụ thể, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF), trong tháng 10, nhiệt độ trung bình trên hầu khắp cả nước phổ biến cao hơn từ 1 - 2 độ C so với trung bình nhiều năm. Đáng chú ý, riêng khu vực Bắc bộ cao hơn 2 - 3 độ C. Tình trạng nền nhiệt cao duy trì trong nửa đầu tháng 11 trên hầu khắp cả nước phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 1 - 2 độ C; riêng một số nơi thuộc vùng núi phía bắc cao hơn trên 2 độ C.

Nhiệt độ trung bình trên cả nước tăng mạnh do ảnh hưởng của siêu El Nino. Đặc biệt, Bắc bộ ấm hơn trung bình nhiều năm đến 3 độ C ẢNH: CHÍ NHÂN

Nền nhiệt cao góp phần gây nên những ngày nắng nóng bất thường với mức nhiệt cao nhất đến 37 - 38 độ C. Cụ thể, tại Yên Châu, (Sơn La) ngày 3 và 24.10 nhiệt độ cao nhất đến 38,3 độ C, vượt giá trị lịch sử năm 2019 đến 0,8 độ C. Hay tại trạm Láng (Hà Nội) 37,1 độ C ghi nhận vào ngày 2.10, cao hơn 0,7 độ C so với năm 2023.

Đáng chú ý, tại Yên Châu (Sơn La) tiếp tục ghi nhận mức nhiệt cao kỷ lục 37,8 độ C vào ngày 4.11, cao hơn so với mức nhiệt cao kỷ lục từng ghi nhận cách đây 9 năm đến 1,6 độ C.

Cùng với xu hướng nhiệt độ ấm lên bất thường thì mưa cũng phân bố không đồng đều giữa các khu vực. Trong tháng 10, lượng mưa tại Bắc bộ và một số nơi ở Tây nguyên thấp hơn trung bình nhiều năm từ 40 - 90%; các khu vực còn lại phổ biến thấp hơn 20 - 50%. Đến trong nửa đầu tháng 11, mưa lại tăng từ 3 - 5 lần ở Bắc bộ cùng với khu vực Thanh Hóa - Nghệ An.

Siêu El Nino kéo dài đến tháng 2.2027

NCHMF dự báo từ tháng 12.2026 đến tháng 2.2027 tiếp tục duy trì cường độ rất mạnh (siêu El Nino). Điều này góp phần khiến nhiệt độ trung bình trên cả nước được nhận định cao hơn trung bình nhiều năm từ 1 - 2 độ C. Khả năng gây tác động mạnh đến khu vực Tây nguyên và Nam bộ khi bước vào mùa khô.

Ngược lại, các tỉnh thành miền Trung tổng lượng mưa có thể thiếu hụt lớn. Tháng 12.2026, khu vực duyên hải nam Trung bộ có thể thiếu hụt 50 - 150 mm so với trung bình nhiều năm; khu vực từ nam Quảng Trị đến Huế thiếu 20 - 40 mm. Tây nguyên và Nam bộ cũng thấp hơn 10 - 20 mm. Sang tháng 1 - 2.2027, Tây nguyên và Nam bộ phổ biến ít mưa.

Cảnh báo nắng nóng tại miền Đông Nam bộ có khả năng xuất hiện từ tháng 2.2027, sớm hơn so với trung bình nhiều năm. Nguy cơ thời tiết khô nóng tiếp tục gia tăng trong giai đoạn từ tháng 3 - 5.2027. Từ tháng 4 - 5, nắng nóng mở rộng và gia tăng tại Bắc và Trung bộ.

Từ tháng 3 trở đi, siêu El Nino sẽ suy yếu thành El Nino (cường độ trung bình). Điều này đồng nghĩa với các hiện tượng thời tiết cực đoan giảm nhẹ chứ chưa hoàn toàn chấm dứt. Dự báo nền nhiệt tiếp tục ở mức cao và sự thiếu hụt mưa vẫn kéo dài.