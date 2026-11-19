Trong bản tin cập nhật về diễn biến El Nino hàng tuần của NOAA (Cục Quản lý đại dương và khí quyển Mỹ) cho biết nhiệt độ mặt nước biển tại khu vực trung tâm xích đạo trên Thái Bình Dương - Nino 3,4 đang ở mức 2,2°C. Con số này thấp hơn 0,1°C so với tuần trước đó và giảm đến 0,3°C so với mức nhiệt cao nhất là 2,5°C ghi nhận vào cuối tháng 10. Như vậy, trong liên tiếp 2 tuần gần đây, nhiệt độ mực nước biển liên tục giảm. Đây có phải là dấu hiệu cho thấy El Nino đã đạt đỉnh và đang suy yếu?

Nhiệt độ nước biển bề mặt ở khu vực Nino 3,4 giảm liên tiếp 2 tuần gần đây NGUỒN: NOAA

Theo NOAA, ngoài khu vực Nino 3,4 thì nhiệt độ vùng Nino 3 cũng có xu hướng giảm từ mức đỉnh 3,6°C trong báo cáo ngày 26.10 xuống 3,5°C trong tuần đầu tháng 11 và 3,4°C trong báo cáo gần nhất. Còn vùng Nino 1-2 có sự thay đổi nhẹ tăng từ 4,4°C lên 4,7°C trong bản cập nhật ngày 9.11 rồi hạ xuống 4,6°C vào ngày 16.11.

Trong báo cáo cuối tháng 10, NOAA dự báo El Nino lần này sẽ trở thành một sự kiện mạnh nhất lịch sử với chỉ số RONI từ 2,5°C trở lên với xác suất 83%. Tuy nhiên, bản cập nhật ngày 16.11 cho rằng xác suất vượt lịch sử chỉ còn 60%.

Các chuyên gia đánh giá, việc chỉ số nhiệt tại khu vực Nino 3,4 giảm liên tiếp 2 tuần là chi tiết quan trọng và rất đáng chú ý. Tuy nhiên, có thể đó chỉ là một sự dao động trong chu kỳ chứ chưa phải xu hướng suy giảm của El Nino. Điều thực sự đáng quan tâm chính là chỉ số RONI (nhiệt độ bề mặt nước biển vùng trung Nini 3,4 trung bình 3 tháng) tăng từ 1,7 lên 2°C (tháng 8 - 10. 2026). Chỉ số RONI hiện nay cho thấy El Nino vẫn duy trì cường độ rất mạnh và kéo dài đến tháng 3.2027 với xác suất là 79%. Do đó, chúng ta không nên chủ quan mà cần tiếp tục theo dõi các bản tin cập nhật tiếp theo để có thêm thông tin đầy đủ.

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Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF) cbo biết, do ảnh hưởng của El Nino có cường độ rất mạnh nên giai đoạn từ tháng 12.2026 - 2.2027, trên cả nước nền nhiệt trung bình cao hơn từ 1 - 2°C, có nơi cao hơn. Không khí lạnh hoạt động yếu hơn quy luật, rét đậm, rét hại ít ngày hơn và xuất hiện muộn hơn; tuy nhiên, các đợt giảm nhiệt sâu vẫn có thể xen kẽ theo từng đợt ngắn ngày.

Mưa thiếu hụt ở nhiều nơi đặc biệt là khu vực miền Trung. Ở miền Nam, nắng nóng xuất hiện sớm đặc biệt là khu vực miền Đông Nam bộ có khả năng xuất hiện nắng nóng gay gắt từ tháng 2.2027, sớm hơn so với trung bình nhiều năm.