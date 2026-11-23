Không chỉ là cảm giác của người đi đường, những diễn biến thời tiết hiện tại cũng đang cho thấy một mùa khô có thể rất khác thường ở Nam bộ. Đáng chú ý, El Nino đang duy trì cường độ rất mạnh, khiến nền nhiệt tăng cao và lượng mưa tại nhiều khu vực có xu hướng thiếu hụt.

Mới cuối tháng 11 đã oi bức, mùa khô 2027 đáng lo thế nào?

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ, nắng nóng có thể xuất hiện cục bộ ngay trong tháng 12.2026 tập trung ở khu vực miền Đông Nam bộ.

Sau đó, phạm vi nắng nóng sẽ mở rộng, cường độ gia tăng trong tháng 2 và tháng 3. Đến tháng 4 và giữa tháng 5, Nam bộ có thể bước vào giai đoạn nắng nóng gay gắt nhất.

TP.HCM có thể chạm ngưỡng 39 độ C trong cao điểm mùa khô

Cái nóng oi bức mà người dân đang cảm nhận vào cuối tháng 11 có thể chỉ là khởi đầu cho một mùa khô đầy thách thức. Đặc biệt, tại TP.HCM, hiệu ứng đảo nhiệt đô thị có thể khiến nhiệt độ cảm nhận ngoài trời tăng cao hơn so với nhiệt độ đo được tại các trạm khí tượng.

Mới cuối tháng 11, người dân TP.HCM đã phải đối mặt với những ngày nắng nóng, oi bức ngay từ sáng sớm ẢNH: HỒ HIỀN

Theo phân tích của các chuyên gia khí tượng thủy văn, trong cao điểm mùa khô, khoảng tháng 3 - 4.2027, TP.HCM có khả năng xuất hiện những ngày nhiệt độ lên tới 38 - 39 độ C. Đây là mức nhiệt đáng lưu ý, nhất là với người lao động ngoài trời, người lớn tuổi và trẻ nhỏ.

Theo ông Trần Văn Hưng, Phó Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ, không chỉ nhiệt độ tăng, lượng mưa tại nhiều khu vực Nam bộ cũng được dự báo thiếu hụt trong 3 tháng tới.

Theo bản đồ dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ, TP.HCM là một trong những khu vực có mức tăng nhiệt đáng kể nhất, tiếp đến là Cà Mau và An Giang. Trong khi đó, Đồng Tháp, Cần Thơ, Vĩnh Long và Đồng Nai có mức tăng thấp hơn.

Về lượng mưa, tình trạng thiếu hụt được dự báo rõ nhất tại Tây Ninh, TP.HCM và dọc dải ven biển, bao gồm cả Lâm Đồng. Ngược lại, các khu vực phía tây giáp biên giới Campuchia như An Giang và phía Đồng Tháp được dự báo ít thiếu hụt mưa hơn.

Ít mưa, nắng nóng kéo dài, nguy cơ hạn mặn gia tăng

Nắng nóng kéo dài, mưa ít hơn bình thường sẽ khiến áp lực lên nguồn nước ngày càng lớn. Không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt, sản xuất, tình trạng thiếu nước còn có thể kéo theo nguy cơ xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Theo cảnh báo của Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, mùa khô 2026 - 2027 có thể thuộc nhóm những năm ít nước nhất từ trước đến nay. Dòng chảy từ sông Mekong về ĐBSCL được dự báo từ ít đến rất ít nước, có thời kỳ tương tự những năm hạn mặn nghiêm trọng 2015 - 2016 và 2019 - 2020.

Mùa khô được dự báo có thể kéo dài đến cuối tháng 5.2027. Vì vậy, việc chủ động tích trữ nước, điều tiết nguồn nước tại các hồ chứa, nạo vét kênh mương và chuẩn bị phương án ứng phó xâm nhập mặn cần được triển khai từ sớm, thay vì chờ đến khi thiếu nước mới bắt đầu xoay xở.

Một mùa khô với nền nhiệt cao, ít mưa và nguy cơ hạn mặn đang dần hiện rõ. Và nếu những dự báo này trở thành hiện thực, đây sẽ không chỉ là câu chuyện người dân phải chống chọi với cái nóng mỗi ngày, mà còn là bài toán lớn về nguồn nước cho cả Nam bộ trong năm 2027.