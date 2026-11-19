El Nino có thể mạnh nhất kể từ khi quan trắc

Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cảnh báo El Nino đang có xu hướng mạnh lên và có thể trở thành một trong những đợt mạnh nhất từng được ghi nhận.

Theo Tổng thư ký WMO Celeste Saulo, nếu diễn biến hiện tại tiếp tục, đây có thể là El Nino mạnh nhất kể từ khi con người bắt đầu quan trắc. Các chỉ số thậm chí có thể vượt xa những mức từng ghi nhận trong khoảng 40 năm qua.

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Đáng chú ý, WMO dự báo xác suất El Nino tiếp tục kéo dài đến tháng 2.2027 gần như tuyệt đối, lên tới 100%. Hiện tượng này có thể tác động đến nhiều lĩnh vực, từ nông nghiệp, thủy sản, năng lượng đến tài nguyên nước và công tác phòng chống thiên tai.

Tại khu vực trung tâm Thái Bình Dương, nhiệt độ mặt nước biển đang cao hơn trung bình khoảng 2,5 độ C. Theo ông Trần Văn Hưng, Phó giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ, đây là mức nhiệt rất cao. Tuy nhiên, để kết luận El Nino mạnh nhất lịch sử hay không vẫn cần tiếp tục theo dõi.

Không chỉ đáng lo về cường độ, thời gian duy trì của El Nino cũng là yếu tố cần lưu ý. Khi hiện tượng này kéo dài sang đầu năm 2027, thời tiết, nguồn nước và hoạt động sản xuất tại Nam bộ có thể chịu nhiều tác động.

Thực tế, những dấu hiệu bất thường đã xuất hiện trong mùa mưa vừa qua. Theo ông Hưng, nhiệt độ tại nhiều nơi ở Nam bộ cao hơn trung bình nhiều năm cùng kỳ từ 0,6 - 1,3 độ C. Riêng tháng 6, mức chênh lệch phổ biến từ 0,9 - 1,7 độ C.

Trong khi đó, lượng mưa phân bố không đều cả về không gian lẫn thời gian, phần lớn các tháng mùa mưa có lượng mưa thấp hơn trung bình nhiều năm.

Mùa khô đến sớm, nắng nóng có thể kéo dài đến giữa tháng 5.2027

Bước vào mùa khô 2026 - 2027, nguy cơ đáng chú ý là nắng nóng xuất hiện sớm, nền nhiệt tăng cao và thời gian ít mưa kéo dài hơn bình thường.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ, nền nhiệt mùa khô năm nay có thể cao hơn trung bình từ 1 - 2 độ C, có thời điểm vượt 2 độ C.

Nắng nóng có thể xuất hiện cục bộ tại khu vực Đông Nam bộ ngay từ tháng 12.2026, sau đó mở rộng phạm vi trong tháng 2 và tháng 3.2027. Cao điểm được dự báo rơi vào khoảng tháng 4 đến giữa tháng 5.2027.

Cao điểm nắng nóng năm nay có thể rơi vào khoảng tháng 4-5.2027 ẢNH: VÕ HIẾU

Nhiệt độ tăng cao, lượng mưa thiếu hụt và mùa khô kéo dài sẽ làm gia tăng áp lực lên nguồn nước, đặc biệt tại những khu vực phụ thuộc nhiều vào nước mưa và nguồn nước mặt phục vụ sinh hoạt, sản xuất.

Đáng lưu ý, El Nino không đồng nghĩa với việc hoàn toàn không có mưa. Ngay giữa mùa khô vẫn có thể xuất hiện mưa trái mùa, kèm dông lốc, sét và gió giật mạnh. Tuy nhiên, những trận mưa này phân bố thất thường và khó bù đắp lượng nước thiếu hụt trong thời gian dài.

Hạn hán, xâm nhập mặn có thể gay gắt như mùa khô 2015 - 2016

Với Đồng bằng sông Cửu Long, mùa khô đến sớm còn kéo theo nguy cơ xâm nhập mặn xuất hiện sớm và lấn sâu vào các cửa sông.

Theo ông Trần Văn Hưng, những địa phương có nguy cơ cao gồm Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ, An Giang và Cà Mau. Tại khu vực Đông Nam bộ, những nơi sản xuất nông nghiệp phụ thuộc vào nước mưa và nguồn nước mặt cũng có thể đối mặt với tình trạng thiếu nước, hạn hán.

Hồ Trị An (thuộc địa bàn Đồng Nai) cạn nước vào mùa khô 2023 ẢNH: LÊ LÂM

Theo dự báo của Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, xâm nhập mặn tại Đồng bằng sông Cửu Long có thể xuất hiện từ tháng 12.2026. Trong tháng 1 - 2.2027, ranh mặn 4 g/l tại các cửa sông có thể lấn sâu từ 50 - 65 km. Đến nửa đầu tháng 3.2027, phạm vi này có thể tăng lên 55 - 75 km.

Đáng chú ý, mức độ xâm nhập mặn được dự báo có thể tương đương, thậm chí cao hơn mùa khô 2015 - 2016, một trong những đợt hạn mặn nghiêm trọng nhất từng ghi nhận tại khu vực.

Trước nguy cơ này, việc chủ động tích trữ nước ngọt từ cuối mùa mưa và đầu mùa khô có ý nghĩa quan trọng. Người dân và các cơ sở sản xuất cần sử dụng nước tiết kiệm, cân đối nguồn nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất, đồng thời thường xuyên cập nhật thông tin dự báo, cảnh báo và hướng dẫn của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương.

Trong bối cảnh El Nino có thể tiếp tục mạnh lên và duy trì đến đầu năm 2027, việc chuẩn bị sớm sẽ giúp giảm nguy cơ thiếu nước, hạn chế thiệt hại cho sản xuất và đời sống khi mùa khô bước vào giai đoạn cao điểm.