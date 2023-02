3 ngày liên tiếp cả nước không có thêm liều vắc xin Covid-19 nào được tiêm

Theo thông báo của Bộ Y tế, ngày 12.2, không có liều vắc xin phòng Covid-19 được tiêm tại các tỉnh, thành trong cả nước. Trước đó, Bộ Y tế cũng cho biết không có liều vắc xin nào được tiêm trong 2 ngày 10 và 11.2.

Theo thông báo của Bộ Y tế, trong 3 ngày 10 - 12.2, cả nước không có thêm liều vắc xin phòng Covid-19 nào được tiêm ĐẬU TIẾN ĐẠT

Đến nay, trên cả nước đã có hơn 266,211 triệu liều vắc xin phòng Covid-19 được tiêm. Trong đó, hơn 223,82 triệu liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên, gần 23,9 triệu liều tiêm cho người từ 12 - 17 tuổi và gần 18,5 triệu liều tiêm cho người từ 5 - 11 tuổi.

Từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có hơn 11,52 triệu ca mắc Covid-19 (thêm 12 ca trong 24 giờ qua), đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ. Với tỷ lệ 116.486 ca mắc/triệu dân, Việt Nam đứng thứ 117/230 quốc gia và vùng lãnh thổ.



Theo báo cáo của các sở y tế, hôm nay 13.2, trong nước có thêm 8 bệnh nhân khỏi bệnh. Từ đầu dịch đến nay, hơn 10,61 triệu bệnh nhân Covid-19 tại Việt Nam đã được điều trị khỏi. Có 3 bệnh nhân đang thở ô xy qua mặt nạ, không có ca suy hô hấp nặng phải thở máy.

Ngày 12.2, cả nước không có bệnh nhân Covid-19 tử vong . Như vậy, đã 45 ngày liên tiếp (từ ngày 30.12.2022 đến nay), trong nước không ghi nhận ca tử vong do Covid-19. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.186, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca mắc.

Theo chuyên gia của Bộ Y tế, với vắc xin phòng Covid-19, các mũi tiêm nhắc lại (mũi 3, mũi 4) đã góp phần củng cố miễn dịch, giảm các ca mắc mới, giảm các ca nặng phải nhập viện và tử vong. Đồng thời, nhiều người đã mắc Covid-19 cũng đã tạo miễn dịch tự nhiên.

Miễn dịch "lai" là miễn dịch tự nhiên sau mắc bệnh và miễn dịch từ vắc xin, giúp cho cơ thể có miễn dịch tốt hơn trước vi rút gây dịch Covid-19. Do đó, người dân cần tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch, bao gồm các mũi bổ sung, mũi nhắc lại.