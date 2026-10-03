3 người bị bắt vì 'vẽ bệnh’ để ‘moi tiền’ khách hàng

Ngày 3.10, Công an TP.Hà Nội cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, xảy ra tại Phòng khám đa khoa Thái Hà (P.Đống Đa, Hà Nội).

Đồng thời, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Hà Nội cũng khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can để điều tra về 3 tội danh kể trên.

Phòng khám đa khoa Thái Hà, nơi xảy ra vi phạm ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo Công an TP.Hà Nội, vừa qua, Phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an TP.Hà Nội phối hợp với Phòng Kiểm tra lĩnh vực y tế Sở Y tế TP.Hà Nội kiểm tra đột xuất hoạt động của Phòng khám đa khoa Thái Hà, tại số 11 Thái Hà (P.Đống Đa).

Thời điểm kiểm tra, đoàn công tác phát hiện nhiều vi phạm. Cụ thể, các bị can đã chỉ định thực hiện các dịch vụ không cần thiết, không có trong danh mục kỹ thuật, không có tác dụng chữa bệnh (cắt bao quy đầu, điều trị bằng tia hồng ngoại, điều trị bằng sóng ngắn...), tự ý điều chỉnh kết quả xét nghiệm theo hướng làm tăng tình trạng bệnh nhằm "moi thêm tiền" khách hàng.

Ngoài ra, các bị can còn tự tổ chức sản xuất, kinh doanh thuốc đông y khi không được cơ quan quản lý cấp phép, nguồn gốc nguyên liệu, khu vực sản xuất và đóng gói thuốc đông y không đảm bảo, chất lượng sản phẩm chưa được kiểm chứng, nhưng quảng cáo sản phẩm đủ điều kiện, được sản xuất bằng công nghệ hiện đại; chỉ đạo các nhân viên mở tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận tiền chuyển khoản của bệnh nhân nhằm trốn thuế, để ngoài sổ sách nhiều tỉ đồng.

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Hà Nội làm việc với những người liên quan ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Hà Nội đang tiếp tục tiến hành các hoạt động điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật có liên quan.

Công an TP. Hà Nội khuyến cáo người dân cần thận trọng trong việc lựa chọn cơ sở khám chữa bệnh uy tín. Cạnh đó, các cơ sở y tế chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về khám, chữa bệnh.

Công an TP.Hà Nội đề nghị người dân đã sử dụng dịch vụ tại Phòng khám đa khoa Thái Hà liên hệ Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Hà Nội tại số 58 Vũ Trọng Phụng (P.Thanh Xuân, Hà Nội) để trình báo, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp.