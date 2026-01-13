3 người được hồi sinh từ tạng hiến của nữ điều dưỡng ở Hà Nội

Nữ điều dưỡng chết não hiến đa tạng

Bệnh viện T.Ư Quân đội 108 vừa phối hợp các đơn vị chuyên môn tổ chức hội chẩn, thống nhất phương án tiếp nhận, lấy, ghép và điều phối đa tạng, thực hiện thành công 3 ca ghép tạng chiều 12.1.

Tạng ghép được nhận từ nữ điều dưỡng N.C 46 tuổi, ở Hà Nội, có chẩn đoán chết não do đột quỵ chảy máu não. Dù được các bác sĩ can thiệp ngay lập tức nhưng tình trạng bệnh nhân không cải thiện, xu hướng xấu đi. Gia đình chị đã đồng ý hiến tạng để hồi sinh nhiều sự sống khác.

Tạng và giác mạc hiến từ nữ điều dưỡng giúp hồi sinh, đem lại ánh sáng cho các ca bệnh nặng ẢNH: BVCC

Tiếp nhận tạng hiến, các bác sĩ thực hiện ghép gan cho bệnh nhân nam 36 tuổi bị ung thư biểu mô tế bào gan. Hai thận được ghép cho hai bệnh nhân thận mạn (bệnh nhân nữ 37 tuổi và một bệnh nhân nam 47 tuổi).

Hai giác mạc được điều phối tới Bệnh viện T.Ư Huế, mở ra cơ hội phục hồi thị lực cho những người bệnh đang từng ngày chờ đợi ánh sáng.

Sau hơn 5 giờ phẫu thuật khẩn trương và chính xác, các ca ghép diễn ra thuận lợi. Các bệnh nhân được theo dõi và chăm sóc tích cực theo quy trình chuyên sâu. Đến sáng 13.1, sức khỏe của cả 3 bệnh nhân sau ghép đều đã ổn định, tỉnh táo, tự thở tốt.

Bệnh nhân được ghép gan chức năng gan ghép phục hồi tốt. Hai bệnh nhân được ghép thận chức năng thận hoạt động tốt.

Tiến sĩ, bác sĩ Lê Trung Hiếu, Phó giám đốc phụ trách quản lý, điều hành Trung tâm Ghép tạng, Bệnh viện T.Ư Quân đội 108 chia sẻ, quyết định hiến tạng được đưa ra trong hoàn cảnh vô cùng đau xót đã mang lại sự sống cho nhiều người bệnh, đồng thời lan tỏa những giá trị bền vững về lòng nhân ái, tinh thần sẻ chia và trách nhiệm xã hội của người thầy thuốc.

Nghĩa cử cao đẹp đó không chỉ mở rộng cơ hội cứu sống người bệnh nặng, mà còn lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc của thông điệp "Cho đi là còn mãi". Tại Bệnh viện T.Ư Quân đội 108, nhiều nhân viên y tế đã đăng ký hiến mô, tạng.

Bệnh viện T.Ư Quân đội 108 đã thực hiện 665 ca ghép thận, 319 ca ghép gan, 8 ca ghép tim, 4 ca ghép phổi, 1 ca ghép tụy, 34 ca ghép giác mạc và 4 ca ghép chi thể. Các ca ghép được thực hiện với tỷ lệ thành công và thời gian sống sau ghép tương đương với các nước tiên tiến trên thế giới.