3 người ngộ độc nhập viện sau khi cùng ăn cá nóc nấu canh chua

Ngày 27.3, bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Thanh Phong, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, các bác sĩ bệnh viện vừa tiếp nhận và cấp cứu liên tiếp 3 trường hợp ngộ độc cá nóc (còn gọi là cá lóc mít).



Trước đó, tối 25.3, bệnh viện tiếp nhận 2 bệnh nhân nam T.V.T và N.V.G (cùng 64 tuổi, cùng ở xã Phụng Hiệp, thành phố Cần Thơ) được chuyển đến từ Bệnh viện đa khoa Ngã Bảy với các triệu chứng ngộ độc như tê lưỡi, tê tay chân sau khi ăn cá nóc.

Sau khi được điều trị, bệnh nhân ngộ độc cá nóc đã dần bình phục ẢNH: Đ.T

Theo lời kể của bệnh nhân, số cá này được bắt trong vườn nhà, rửa sạch nấu canh chua, không qua sơ chế. Có 4 người cùng ăn, mỗi người từ 3 - 6 con. Khoảng 1 tiếng sau ăn, có 2 người bắt đầu xuất hiện triệu chứng ngộ độc như tê môi, tê đầu ngón tay, diễn tiến tăng dần nên được đưa đi cấp cứu và chuyển tuyến.

Đến sáng 27.3, bệnh viện tiếp tục tiếp nhận bệnh nhân thứ 3 là anh Đ.H.P (39 tuổi, cùng ở xã Phụng Hiệp, thành phố Cần Thơ) với triệu chứng tương tự như 2 người nhập viện trước đó.

Sau khi nhập viện, 3 bệnh nhân được xử trí tích cực tại Khoa Cấp cứu và Hồi sức tích cực - Chống độc. Đến sáng cùng ngày, tình trạng sức khỏe 3 bệnh nhân đã ổn định và được chuyển sang theo dõi tại Khoa Nội Tiêu hóa - Huyết học lâm sàng.

Các bệnh nhân cho biết đã từng ăn loại cá này nhiều lần trước đó mà không gặp vấn đề về sức khỏe. Theo mô tả, loài cá có kích thước nhỏ, da trơn, màu nâu hoặc xanh thẫm, có đốm hoa văn thường được người dân địa phương gọi là cá lóc mít, sống ở ao, mương, rạch vùng sông nước miền Tây.

Theo các chuyên gia cá lóc mít có chứa độc tố cực mạnh là Tetrodotoxin ẢNH: CTV

Theo các chuyên gia, đây là một dạng cá nóc - loài cá chứa độc tố cực mạnh là Tetrodotoxin. Độc tố này tác động trực tiếp lên hệ thần kinh, gây liệt cơ.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Dương Thiện Phước, Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ, cho biết ngộ độc cá nóc có thể khởi phát rất nhanh, chỉ sau 10 phút đến vài giờ sau ăn. Độc tố Tetrodotoxin tác động trực tiếp lên hệ thần kinh và tim mạch, sau ăn bệnh nhân bị tê bì, thường có tê bì quanh môi lưỡi, mặt, rồi liệt các cơ toàn thân, loạn nhịp tim, tụt huyết áp, co giật, hôn mê. Đặc biệt, hiện nay chưa có thuốc giải độc đặc hiệu cho Tetrodotoxin. Biện pháp duy nhất là cấp cứu hỗ trợ hô hấp tuần hoàn kịp thời.

Bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối không ăn cá nóc dưới bất kỳ hình thức nào. Khi nghi ngờ có người bị ngộ độc sau khi ăn cá, cần nhanh chóng đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời.