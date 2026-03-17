Xác định vi khuẩn gây ngộ độc hàng loạt ở tiệm bánh mì Hồng Ngọc 12

Liên quan vụ ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì của cơ sở sản xuất bánh mì Hồng Ngọc 12 (phường Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) khiến 83 người phải nhập viện, ngày 17.3, Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp cho biết đã xác định nguyên nhân ban đầu qua các bằng chứng dịch tễ, lâm sàng và kết quả xét nghiệm.

Năm 2024 cũng có rất nhiều người bị ngộ độc do ăn bánh mì của cơ sở xuất bánh mì Hồng Ngọc 12 ẢNH: T.N

Cụ thể, cơ quan chức năng xác định vụ ngộ độc thực phẩm liên quan đến bánh mì kẹp thịt nói trên nghi do vi khuẩn Salmonella gây ra.

Trước đó, ngay sau khi xảy ra vụ việc, các cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở sản xuất bánh mì Hồng Ngọc 12. Qua kiểm tra ghi nhận, tủ bày bán thức ăn không được trang bị dụng cụ ngăn côn trùng và động vật gây hại.

Bệnh viện đa khoa khu vực Hồng Ngự lấy 25 mẫu bệnh phẩm thì kết quả xét nghiệm cho thấy 11 mẫu dương tính với Salmonella nhóm O:9. Bệnh viện đa khoa quốc tế Tâm Trí Hồng Ngự lấy 5 mẫu bệnh phẩm, trong đó 1 mẫu nhiễm Salmonella spp.

Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp nhận định nguồn nhiễm có thể xảy ra trong quá trình chế biến, bảo quản hoặc phục vụ thực phẩm, khiến người ăn nhiễm vi khuẩn qua đường tiêu hóa. Căn cứ quy định điều tra ngộ độc thực phẩm của Bộ Y tế, đủ cơ sở kết luận đây là vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn phường Hồng Ngự.

Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp đề nghị UBND phường Hồng Ngự xử lý vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh cơ sở sản xuất bánh mì Hồng Ngọc 12 theo quy định về an toàn thực phẩm.

Như Báo Thanh Niên đã thông tin, sáng 24.2, Bệnh viện đa khoa khu vực Hồng Ngự tiếp nhận các trường hợp có triệu chứng đau bụng, buồn nôn, nôn, tiêu chảy và sốt, nghi ngộ độc thực phẩm. Các bệnh nhân đều cho biết đã ăn bánh mì kẹp thịt tại cơ sở này.

Đến ngày 7.3, tổng cộng ghi nhận 86 trường hợp có triệu chứng ngộ độc thực phẩm; trong đó 83 người phải nhập viện điều trị, 3 trường hợp điều trị ngoại trú. Sau vài ngày điều trị, tất cả bệnh nhân đã xuất viện.

Đáng chú ý, trước đó, năm 2024 cơ sở bánh mì Hồng Ngọc 12 cũng từng gây ra vụ ngộ độc khiến 149 người phải nhập viện. Khi đó, cơ sở bị xử phạt hành chính 90 triệu đồng và đình chỉ hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong 4 tháng.