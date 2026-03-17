Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Xác định vi khuẩn gây ngộ độc hàng loạt ở tiệm bánh mì Hồng Ngọc 12

Thanh Quân
17/03/2026 09:49 GMT+7

Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp vừa xác định nguyên nhân gây ra vụ ngộ độc tập thể sau khi ăn bánh mì khiến 83 người phải nhập viện.

Liên quan vụ ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì của cơ sở sản xuất bánh mì Hồng Ngọc 12 (phường Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) khiến 83 người phải nhập viện, ngày 17.3, Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp cho biết đã xác định nguyên nhân ban đầu qua các bằng chứng dịch tễ, lâm sàng và kết quả xét nghiệm. 

ẢNH: T.N

Cụ thể, cơ quan chức năng xác định vụ ngộ độc thực phẩm liên quan đến bánh mì kẹp thịt nói trên nghi do vi khuẩn Salmonella gây ra. 

Trước đó, ngay sau khi xảy ra vụ việc, các cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở sản xuất bánh mì Hồng Ngọc 12. Qua kiểm tra ghi nhận, tủ bày bán thức ăn không được trang bị dụng cụ ngăn côn trùng và động vật gây hại.

Bệnh viện đa khoa khu vực Hồng Ngự lấy 25 mẫu bệnh phẩm thì kết quả xét nghiệm cho thấy 11 mẫu dương tính với Salmonella nhóm O:9. Bệnh viện đa khoa quốc tế Tâm Trí Hồng Ngự lấy 5 mẫu bệnh phẩm, trong đó 1 mẫu nhiễm Salmonella spp.

Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp nhận định nguồn nhiễm có thể xảy ra trong quá trình chế biến, bảo quản hoặc phục vụ thực phẩm, khiến người ăn nhiễm vi khuẩn qua đường tiêu hóa. Căn cứ quy định điều tra ngộ độc thực phẩm của Bộ Y tế, đủ cơ sở kết luận đây là vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn phường Hồng Ngự.

Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp đề nghị UBND phường Hồng Ngự xử lý vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh cơ sở sản xuất bánh mì Hồng Ngọc 12 theo quy định về an toàn thực phẩm.

Như Báo Thanh Niên đã thông tin, sáng 24.2, Bệnh viện đa khoa khu vực Hồng Ngự tiếp nhận các trường hợp có triệu chứng đau bụng, buồn nôn, nôn, tiêu chảy và sốt, nghi ngộ độc thực phẩm. Các bệnh nhân đều cho biết đã ăn bánh mì kẹp thịt tại cơ sở này.

Đến ngày 7.3, tổng cộng ghi nhận 86 trường hợp có triệu chứng ngộ độc thực phẩm; trong đó 83 người phải nhập viện điều trị, 3 trường hợp điều trị ngoại trú. Sau vài ngày điều trị, tất cả bệnh nhân đã xuất viện.

Đáng chú ý, trước đó, năm 2024 cơ sở bánh mì Hồng Ngọc 12 cũng từng gây ra vụ ngộ độc khiến 149 người phải nhập viện. Khi đó, cơ sở bị xử phạt hành chính 90 triệu đồng và đình chỉ hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong 4 tháng.

Tin liên quan

Đồng Tháp: 71 người nhập viện nghi do ăn bánh mì

Cơ quan chức năng đã ghi nhận 72 người xuất hiện triệu chứng bất thường, trong đó 71 người phải nhập viện, nghi do ăn bánh mì tại phường Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

Khám phá thêm chủ đề

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận