Thời sự Dân sinh

Đồng Tháp: 71 người nhập viện nghi do ăn bánh mì

Thanh Quân
Thanh Quân
27/02/2026 11:29 GMT+7

Cơ quan chức năng đã ghi nhận 72 người xuất hiện triệu chứng bất thường, trong đó 71 người phải nhập viện, nghi do ăn bánh mì tại phường Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

Ngày 27.2, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết, tính đến 9 giờ cùng ngày, cơ quan chức năng đã ghi nhận 72 ca có triệu chứng bất thường nghi do ăn bánh mì Hồng Ngọc 12 (ở phường Hồng Ngự, Đồng Tháp), trong đó 71 ca nhập viện. Hiện, 10 ca đã xuất viện, các trường hợp còn lại đang tiếp tục điều trị, sức khỏe ổn định.

72 người nghi ngộ độc do ăn bánh mì Hồng Ngọc 12 - Ảnh 1.

Năm 2024 cũng có rất nhiều trường hợp nhập viện do ăn bánh mì Hồng Ngọc 12

ẢNH: T.N

Trước đó, khoảng 9 giờ 30 ngày 24.2, Bệnh viện đa khoa khu vực Hồng Ngự ghi nhận 3 ca nhập viện nghi do ăn bánh mì tại cơ sở sản xuất bánh mì Hồng Ngọc 12. Các bệnh nhân cho biết đã ăn bánh mì tại cơ sở này khoảng 19 giờ tối hôm trước. Sau ăn, những người này xuất hiện các triệu chứng đau quặn bụng quanh rốn kèm nôn ói, tiêu phân lỏng nhiều lần. Số ca có triệu chứng sau đó tăng lên 72 ca, trong đó 71 ca phải nhập viện và được chuyển viện, điều trị.

Chi cục An toàn thực phẩm (Sở Y tế Đồng Tháp) cho biết, sau khi xảy ra vụ việc, đơn vị đã tiến hành điều tra, lấy 5 mẫu thức ăn lưu tại cơ sở bánh mì Hồng Ngọc 12, gồm pa tê gan, chả lụa, chả chiên, jambon và dưa chua. Các mẫu thức ăn đã được gửi đến Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và dịch vụ khoa học công nghệ tỉnh Đồng Tháp, hiện đang chờ kết quả kiểm nghiệm.

Liên quan vụ việc trên, ngày 25.2, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp yêu cầu khẩn trương điều tra, xử lý. Cục An toàn thực phẩm yêu cầu ngành y tế Đồng Tháp phải khẩn trương điều tra dịch tễ, truy xuất nguồn gốc thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc; xác định rõ cơ sở cung cấp nguyên liệu; lấy mẫu thực phẩm và bệnh phẩm để xét nghiệm, tìm nguyên nhân chính xác.

Cơ quan chuyên môn cũng yêu cầu xử lý nghiêm các vi phạm về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm nếu phát hiện sai phạm.

Trước đó, năm 2024, có 149 người nhập viện điều trị do ăn bánh mì thịt của cơ sở sản xuất bánh mì Hồng Ngọc 12. Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp thời điểm đó đã ký ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ sở này.  Cơ sở sản xuất bánh mì Hồng Ngọc 12 bị áp dụng hình thức xử phạt hành chính 90 triệu đồng. Đồng thời bị xử phạt bổ sung là đình chỉ toàn bộ hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh, cung cấp thực phẩm trong thời hạn 4 tháng.


102 người nghi ngộ độc thực phẩm sau ăn bánh mì tại phường Phú Mỹ, TP.HCM

102 người nghi ngộ độc thực phẩm sau ăn bánh mì tại phường Phú Mỹ, TP.HCM

TP.HCM ghi nhận 102 người nghi ngộ độc thực phẩm sau ăn bánh mì của tiệm N.H tại phường Phú Mỹ, đa số triệu chứng về tiêu hóa, chưa có ca nặng.

bánh mì hồng ngọc đồng tháp ngộ độc ngộ độc thực phẩm phường Hồng Ngự
