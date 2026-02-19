Đồng Tháp: Hơn 300 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong 5 ngày đầu nghỉ tết

Ngày 19.2, tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, trong 5 ngày đầu nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ (14 đến 18.2), lực lượng công an đã đồng loạt triển khai nhiều giải pháp giữ gìn trật tự, an toàn giao thông, góp phần giúp người dân vui xuân, đón tết an toàn. Qua đó, phát hiện và xử lý hàng trăm trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Công an tỉnh Đồng Tháp đã thực hiện nhiều đợt ra quân nhằm đảm bảo an toàn cho người dân trong dịp tết ẢNH: Đ.T

Ngay từ thời khắc đầu năm, lực lượng chức năng huy động tối đa quân số cùng phương tiện, thiết bị nghiệp vụ tổ chức tuần tra, kiểm soát liên tục trên các tuyến giao thông trọng điểm. Riêng ngày mùng 1 tết, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 78 trường hợp vi phạm.

Trong suốt 5 ngày đầu nghỉ tết, lực lượng CSGT đường bộ đã tổ chức 302 ca tuần tra với 1.103 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia kiểm tra, điều tiết giao thông và xử lý vi phạm. Qua đó, phát hiện 1.012 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tổng số tiền xử phạt khoảng 2,8 tỉ đồng.

Vi phạm nồng độ cồn tiếp tục được tập trung xử lý với 339 trường hợp, phạt hơn 316 triệu đồng. Ngoài ra, lực lượng chức năng xử lý 169 trường hợp chạy quá tốc độ (406 triệu đồng), 96 trường hợp đi sai phần đường, làn đường (59 triệu đồng), 2 trường hợp quá tải, quá khổ (9 triệu đồng) và 9 trường hợp vi phạm quy định tránh, vượt (1 triệu đồng).

Đối với giao thông đường thủy, lực lượng chức năng tổ chức 104 ca tuần tra với 206 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia bảo đảm an toàn cho phương tiện lưu thông trên các tuyến sông, kênh rạch. Trong thời gian này không phát hiện trường hợp vi phạm nào.