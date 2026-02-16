Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp sức cho bà con miền Tây về quê ăn tết

Thanh Quân
Thanh Quân
16/02/2026 11:05 GMT+7

Nhằm tiếp sức bà con miền Tây về quê đón tết, Công an tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức nhiều điểm phát nước uống miễn phí trên các tuyến đường, hỗ trợ người dân di chuyển an toàn trong dịp cao điểm.

Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lực lượng Công an tỉnh Đồng Tháp đồng loạt ra quân trên các tuyến giao thông trọng điểm, huy động hơn 20 đơn vị nghiệp vụ cùng công an cơ sở tham gia tiếp sức bà con miền Tây về quê ăn tết. Hàng chục ngàn phần quà gồm nước uống, sữa, bánh… được trao tận tay người đi đường tại nhiều quốc lộ, tỉnh lộ trên địa bàn.

Công an tiếp sức cho bà con miền Tây hồi hương ăn tết - Ảnh 1.

Công an tỉnh Đồng Tháp chuẩn bị nước suối và khăn lạnh để phát cho bà con miền Tây về quê ăn tết

ẢNH: Đ.T

Trong đó, Đoàn viên Thanh niên Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ đã hỗ trợ 11.000 chai nước suối, 500 bịch sữa cùng 200 thùng bánh gạo cho bà con trên hành trình di chuyển về quê hồi hương.

Tại cơ sở, công an các địa phương cũng tích cực tham gia. Lực lượng công an phường Trung An phát gần 4.000 chai nước và 10.000 khăn lạnh; Ban Thanh niên Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp nhiều doanh nghiệp trao thêm 8.000 chai nước suối và gần 2.000 chai sữa.

Công an tiếp sức cho bà con miền Tây hồi hương ăn tết - Ảnh 2.

Công an tỉnh Đồng Tháp tặng nước suối cho người dân

ẢNH: Đ.T

Trên quốc lộ 80, Chi đoàn Công an phường Sa Đéc cùng các đơn vị đồng hành như Ngân hàng Agribank và Bệnh viện đa khoa Sa Đéc tổ chức điểm tiếp sức, trao 10.000 chai nước, 10.000 khăn lạnh và 500 lốc sữa cho bà con miền Tây.

Nhiều địa phương xã khác gồm: Châu Thành, An Phước, Lấp Vò, Mỹ An Hưng và cụm Trường Xuân - Tràm Chim cũng tham gia với hàng chục ngàn phần quà, tạo nên chuỗi hoạt động nghĩa tình xuyên suốt vùng đất sen hồng dịp tết.

Theo đại úy Nguyễn Thế Bảo, Phó trưởng ban Thanh niên Công an tỉnh Đồng Tháp, chương trình không chỉ hỗ trợ vật chất mà còn là dịp để đoàn viên, chiến sĩ rèn luyện tinh thần trách nhiệm, tác phong phục vụ nhân dân.

