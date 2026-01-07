Vụ 89 người ngộ độc ở Lâm Đồng: Phạt chủ xe bánh mì 92 triệu đồng

Ngày 7.1, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ xe bánh mì liên quan vụ ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng xảy ra tại P.Phan Thiết (TP.Phan Thiết, Bình Thuận cũ).

Người bị xử phạt là ông Từ Nguyên Bình (49 tuổi), chủ xe bán bánh mì thịt nguội Bibone, hoạt động tại P.Phan Thiết.

Theo quyết định xử phạt, ông Bình đã thực hiện 2 hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. Hành vi thứ nhất là chế biến, cung cấp và bán thực phẩm gây ngộ độc, ảnh hưởng đến sức khỏe của từ 5 người trở lên nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Hành vi thứ hai là vi phạm các quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong kinh doanh thức ăn đường phố theo quy định pháp luật.

Nhiều người ăn bánh mì mua tại xe bánh mì thịt nguội Bibone bị ngộ độc, phải nhập viện hôm 12.12.2025

ẢNH: Q.H

Ông Bình bị xử phạt 90 triệu đồng đối với hành vi gây ngộ độc thực phẩm và 2 triệu đồng đối với hành vi vi phạm điều kiện an toàn thực phẩm. Tổng mức phạt là 92 triệu đồng.

UBND tỉnh Lâm Đồng còn áp dụng biện pháp xử phạt bổ sung là đình chỉ toàn bộ hoạt động chế biến, kinh doanh và cung cấp thực phẩm trong thời gian 4 tháng đối với tiệm bánh mì này.

Đáng chú ý, UBND tỉnh Lâm Đồng buộc ông Bình phải chi trả toàn bộ chi phí liên quan đến việc xử lý ngộ độc thực phẩm, bao gồm chi phí khám, điều trị cho các nạn nhân theo đúng quy định. Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là 30 ngày, kể từ ngày ông Bình nhận được quyết định xử phạt.

UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị chuyên môn giám sát, theo dõi và đôn đốc việc thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả; đồng thời tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo kết quả điều tra, tổng cộng có 89 người bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì mua tại xe bánh mì thịt nguội Bibone ẢNH: Q.H

Trước đó, từ chiều 12.12.2025, nhiều bệnh viện trên địa bàn Phan Thiết đã tiếp nhận hàng loạt bệnh nhân nhập viện với các triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy và sốt. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị nhiễm trùng đường ruột do vi khuẩn, theo dõi ngộ độc thực phẩm.

Qua điều tra dịch tễ, các bệnh nhân đều cho biết đã ăn bánh mì mua tại xe bánh mì thịt nguội Bibone của ông Bình. Đến sáng 17.12.2025, tổng cộng 89 ca phải nhập viện sau khi sử dụng bánh mì tại địa điểm này.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã lấy các mẫu thực phẩm còn lại tại xe bánh mì Bibone gửi Viện Pasteur Nha Trang xét nghiệm. Kết quả cho thấy mẫu nem chua và thịt xá xíu có chứa vi khuẩn Salmonella spp, tác nhân gây ngộ độc thực phẩm trong vụ việc.