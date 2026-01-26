3 nhóm người cần hạn chế ăn cá khô

So với cá tươi, cá khô chứa nhiều muối hơn, có khả năng tích tụ kim loại nặng. Với những người khỏe mạnh, thỉnh thoảng ăn cá khô hoàn toàn an toàn với sức khỏe. Trong khi đó, một số nhóm người cần hạn chế hoặc kiểm soát lượng cá khô trong khẩu phần ăn, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Cá khô có hàm lượng muối cao nên những người mắc bệnh thận cần hạn chế ẢNH: AI

Những người cần hạn chế ăn cá khô gồm:

Mắc huyết áp cao, tim mạch

Cá khô thường được ướp rất mặn để kéo dài thời gian bảo quản nên chứa nhiều muối. Muối lại rất giàu natri. Khi nạp quá nhiều natri, cơ thể dễ bị giữ nước, gây huyết áp cao và khiến tim phải hoạt động nhiều hơn.

Ở người đã mắc huyết áp cao, bệnh mạch vành hoặc suy tim, việc tiêu thụ quá nhiều cá khô có thể làm huyết áp khó kiểm soát, tăng nguy cơ phù nề, mệt mỏi và biến chứng tim mạch. Vì vậy, nhóm này nên hạn chế ăn cá khô, chỉ nên dùng với tần suất thấp và ưu tiên các món cá tươi, dùng ít muối khi chế biến để bảo vệ tim mạch tốt hơn.

Mắc bệnh thận

Thận có vai trò lọc và thải các chất dư thừa ra khỏi cơ thể, trong đó có natri và một số kim loại nặng. Khi chức năng thận suy giảm, khả năng đào thải những chất này kém đi, khiến chúng dễ tích tụ trong máu.

Cá khô chứa nhiều muối nên có thể làm tăng gánh nặng cho thận, gây giữ nước, huyết áp cao và làm bệnh tiến triển nhanh hơn. Ngoài ra, một số nghiên cứu cho thấy cá khô ở một số khu vực có thể nhiễm kim loại nặng như chì hoặc cadmium, điều này càng bất lợi cho người bệnh thận. Vì vậy, người có bệnh thận nên hạn chế cá khô.

Người dị ứng cá, miễn dịch yếu

Ở người dị ứng cá, các protein gây dị ứng vẫn tồn tại ngay cả khi cá đã được phơi khô hoặc nấu chín. Vì vậy, ăn cá khô vẫn có thể kích hoạt phản ứng dị ứng, từ nhẹ như ngứa, nổi mề đay đến nặng như khó thở.

Ngoài ra, người có hệ miễn dịch suy giảm, chẳng hạn người cao tuổi, đang dùng thuốc ức chế miễn dịch hoặc mắc bệnh mạn tính, sẽ dễ bị nhiễm trùng từ thực phẩm không đảm bảo vệ sinh. Các vấn đề có thể gặp là đau bụng tiêu chảy, viêm dạ dày, theo Healthline (Mỹ).