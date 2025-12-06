Cách bảo quản tôm khô để được lâu, thơm ngon

Có nhiều cách khác nhau để bảo quản tôm khô, tùy thuộc vào điều kiện và thời gian dự định sử dụng. Mỗi phương pháp bảo quản đều có ưu điểm riêng, giúp giữ trọn hương vị, màu sắc và độ dai tự nhiên của tôm.

Dưới đây là 3 cách bảo quản tôm khô phổ biến mà bạn có thể áp dụng tại nhà.

Bảo quản tôm khô ở nhiệt độ phòng

Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thu Hà (Hệ thống nhà thuốc - tiêm chủng Long Châu) cho biết, với những nơi có khí hậu khô ráo, bạn vẫn có thể áp dụng cách bảo quản tôm khô ở nhiệt độ phòng. Trước khi lưu trữ, bạn nên phơi tôm khô dưới nắng hoặc sấy nhẹ từ 1 - 2 giờ để loại bỏ hoàn toàn hơi ẩm còn sót lại. Sau đó, cho tôm vào hũ kín hoặc túi nilon hút chân không để hạn chế tiếp xúc với không khí. Tôm khô cần đặt nơi khô thoáng, tránh ánh nắng trực tiếp và độ ẩm cao. Với cách này, bạn sẽ luôn có sẵn tôm khô để dùng trong khoảng 1 - 2 tuần nếu môi trường bảo quản ổn định.

Với những nơi có khí hậu khô ráo, có thể áp dụng cách bảo quản tôm khô ở nhiệt độ phòng Ảnh: AI

Cách bảo quản tôm khô trong ngăn mát tủ lạnh

Bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh là cách đơn giản và tiện lợi nhất mà bất cứ gia đình nào cũng có thể áp dụng. Sau khi phơi hoặc sấy khô, hãy cho tôm vào lọ thủy tinh có nắp kín hoặc túi zip, đóng chặt để tránh hơi ẩm xâm nhập.

Tôm khô nên được đặt ở ngăn mát tủ lạnh với nhiệt độ từ 2-5°C, tránh vị trí gần cửa tủ thường có sự thay đổi nhiệt độ. Với cách này, tôm khô có thể giữ được hương vị thơm ngon trong 2-3 tuần. Một mẹo nhỏ để tôm luôn khô ráo và dai ngon là bạn có thể lót thêm giấy hút ẩm hoặc bỏ một gói hút ẩm thực phẩm nhỏ trong hộp đựng.

Bảo quản bằng cách cấp đông tôm khô

Nếu muốn giữ tôm khô được lâu hơn, có thể chọn phương pháp cấp đông. Chia tôm thành từng phần nhỏ, bọc kín bằng túi zip hoặc màng bọc thực phẩm, rồi bảo quản ở nhiệt độ -18°C. Việc này ngăn ngừa tôm bị “cháy lạnh” (freezer burn) và hấp thụ mùi từ các thực phẩm khác trong tủ đông.

Với cách này, tôm khô có thể để được từ 3 đến 6 tháng mà vẫn giữ được màu sắc, độ dai và hương vị đặc trưng. Khi cần sử dụng, bạn chỉ nên rã đông tự nhiên ở nhiệt độ phòng trong khoảng 15 - 20 phút, tuyệt đối không dùng lò vi sóng hay nước nóng vì nhiệt độ cao đột ngột có thể làm tôm mất độ ngọt và khô cứng, ảnh hưởng đến chất lượng món ăn.

Cho tôm vào hũ kín hoặc túi nilon hút chân không, hạn chế tiếp xúc với không khí để trữ được lâu Ảnh: AI

Mẹo giúp tôm khô giữ màu đẹp và hương vị lâu hơn

Để tôm khô luôn giữ được màu đỏ cam tự nhiên, mùi thơm đặc trưng và độ dai ngon vốn có, ngoài việc bảo quản đúng cách, bạn cũng nên áp dụng một số mẹo sau đây:

Trước khi cất tôm vào hộp hoặc túi đựng, nên sấy sơ lại bằng nồi chiên không dầu ở 80°C trong khoảng 10 phút để loại bỏ hoàn toàn hơi ẩm còn sót. Bước này giúp tôm khô ráo hơn, hạn chế nấm mốc và kéo dài thời gian bảo quản.

Tôm sấy khô hoặc phơi khô cần được để nguội hoàn toàn trước khi bảo quản trong các túi, hộp để tránh tình trạng hấp hơi, khiến tôm nhanh hỏng.

Nên sử dụng túi hút chân không khi đóng gói để giảm tối đa sự tiếp xúc của tôm với không khí vì đây là nguyên nhân chính khiến tôm bị oxy hóa, đổi màu và mất mùi.

hút chân không khi đóng gói để giảm tối đa sự tiếp xúc của tôm với không khí vì đây là nguyên nhân chính khiến tôm bị oxy hóa, đổi màu và mất mùi. Có thể thêm một gói hút ẩm thực phẩm nhỏ trong hũ đựng tôm, giúp cân bằng độ ẩm và bảo vệ tôm khô tốt hơn.

Nên tránh bảo quản chung tôm khô với các loại thực phẩm ướt hoặc có mùi mạnh (hành, tỏi, mắm,...), vì chúng có thể làm tôm hút ẩm và ám mùi.

Kiểm tra thường xuyên trong thời gian bảo quản và nếu thấy tôm có dấu hiệu hơi ẩm, bạn cần đem phơi lại dưới nắng nhẹ. Nếu thấy tôm có dấu hiệu chớm mốc, thay đổi về màu sắc, mùi vị, bạn không nên tiếp tục sử dụng.

Lưu ý khi sử dụng tôm khô

Theo bác sĩ Thu Hà, khi sử dụng tôm khô đã được bảo quản trong thời gian dài, người dùng cần chú ý một số điểm sau đây để đảm bảo an toàn sức khỏe. Tôm khô để đông lạnh lâu ngày thường trở nên dai và cứng hơn so với tôm mới. Vì vậy, trước khi nấu, bạn nên ngâm tôm trong nước ấm khoảng 5 - 10 phút để tôm mềm trở lại, để dễ chế biến hơn. Ngoài ra, nếu dùng tôm khô cho trẻ em, người cao tuổi hoặc người có hệ tiêu hóa yếu, nên ưu tiên chọn phần tôm mới được bảo quản từ 1 - 2 tuần để đảm bảo hương vị tươi ngon và tránh nguy cơ nhiễm khuẩn.

Việc phân biệt tôm khô được bảo quản lâu ngày còn ngon hay đã hư hỏng là yếu tố quan trọng giúp bạn tránh được rủi ro khi sử dụng. Tôm khô ngon thường có màu đỏ cam tự nhiên, khô ráo, không dính tay và tỏa ra mùi thơm nhẹ đặc trưng của hải sản khô, không tanh, không hắc. Khi bóp nhẹ, tôm có độ dai vừa phải và không bị vụn nát, chứng tỏ tôm được phơi khô đúng cách và bảo quản tốt.

Ngược lại, tôm khô hỏng sẽ xuất hiện nấm mốc trắng hoặc đen, màu chuyển từ đỏ cam sang xám đục hoặc vàng sẫm, mùi khó chịu, có cảm giác ướt và nhớt khi sờ vào. Nếu phát hiện các dấu hiệu bất thường trên, tuyệt đối không nên tiếp tục sử dụng để tránh nguy cơ ngộ độc thực phẩm.