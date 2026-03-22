3 nhóm người có nguy cơ bị đau tim nhưng lại thường không nhận ra

Những nhóm người sau không được chủ quan vì nguy cơ đau tim sẽ cao hơn bình thường.

Có rối loạn chuyển hóa nhưng vẫn thấy ổn

Đây là nhóm rất dễ chủ quan. Nhiều người có các rối loạn chuyển hóa như huyết áp cao, cholesterol cao hoặc đường huyết cao nhưng hầu như không thấy đau hay khó chịu gì. Họ dễ nghĩ rằng sức khỏe vẫn ổn, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Thực ra, những rối loạn này có thể âm thầm làm hẹp và tổn thương mạch máu dẫn đến tim. Quá trình này diễn ra chậm. Do đó, người mắc thường không nhận ra cho đến khi xuất hiện biến cố nguy hiểm, chẳng hạn đau tim.

Điều đáng nói là 3 vấn đề này thường đi cùng nhau, nhất là ở người thừa cân, ít vận động hoặc ăn uống thiếu lành mạnh. Khi nhiều yếu tố nguy cơ xuất hiện cùng lúc, nguy cơ đau tim sẽ tăng lên rõ rệt. Vì vậy, một người bên ngoài nhìn có vẻ khỏe mạnh vẫn có thể thuộc nhóm nguy cơ cao nếu các chỉ số sức khỏe của họ đang bất thường.

Có tiền sử gia đình bệnh tim sớm

Có những người sống khá điều độ nhưng vẫn có nguy cơ đau tim cao hơn bình thường. Nguyên nhân là do yếu tố gia đình. Nếu cha, mẹ hoặc anh chị em ruột từng bị bệnh tim sớm, đặc biệt là đau tim hoặc đột quỵ khi còn chưa lớn tuổi, thì nguy cơ của bản thân cũng có thể cao hơn. Nhiều người trong nhóm này vẫn chủ quan vì nghĩ mình còn trẻ, chưa có triệu chứng gì nên chưa cần lo.

Hút thuốc, rượu bia nhiều

Hút thuốc là một trong những yếu tố rõ rệt làm tăng nguy cơ đau tim. Dù người hút thuốc còn trẻ, chưa tăng cân nhiều hoặc chưa thấy biểu hiện gì, mạch máu vẫn có thể bị tổn thương từng ngày. Uống rượu quá mức, ăn uống thiếu lành mạnh và ít vận động cũng làm nguy cơ tăng thêm vì chúng ảnh hưởng xấu đến huyết áp, mỡ máu và đường huyết.

Sự nguy hiểm nằm ở chỗ nhiều người chỉ dựa vào cảm giác chủ quan. Họ thấy mình vẫn làm việc bình thường, chưa đau ngực, chưa mệt nhiều nên cho rằng tim mạch chưa có vấn đề. Nhưng đau tim không phải lúc nào cũng báo trước bằng dấu hiệu rõ ràng. Có khi nguy cơ đã tích tụ từ rất lâu mà người mắc không hề biết, theo Medical News Today.