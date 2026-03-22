Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

3 nhóm người có nguy cơ bị đau tim nhưng lại thường không nhận ra

Ngọc Quý
22/03/2026 00:22 GMT+7

Nhiều người thuộc nhóm nguy cơ cao bị đau tim mà vẫn không hề biết. Nguyên nhân là do các yếu tố làm tăng rủi ro bệnh tim thường tiến triển âm thầm trong nhiều năm.

Những nhóm người sau không được chủ quan vì nguy cơ đau tim sẽ cao hơn bình thường.

Có rối loạn chuyển hóa nhưng vẫn thấy ổn

Đây là nhóm rất dễ chủ quan. Nhiều người có các rối loạn chuyển hóa như huyết áp cao, cholesterol cao hoặc đường huyết cao nhưng hầu như không thấy đau hay khó chịu gì. Họ dễ nghĩ rằng sức khỏe vẫn ổn, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

3 nhóm người dễ bị đau tim nhưng lại thường không nhận ra? - Ảnh 1.

Người có tiền sử gia đình mắc bệnh tim sớm không nên chủ quan với nguy cơ nhồi máu cơ tim

ẢNH: AI

Thực ra, những rối loạn này có thể âm thầm làm hẹp và tổn thương mạch máu dẫn đến tim. Quá trình này diễn ra chậm. Do đó, người mắc thường không nhận ra cho đến khi xuất hiện biến cố nguy hiểm, chẳng hạn đau tim.

Điều đáng nói là 3 vấn đề này thường đi cùng nhau, nhất là ở người thừa cân, ít vận động hoặc ăn uống thiếu lành mạnh. Khi nhiều yếu tố nguy cơ xuất hiện cùng lúc, nguy cơ đau tim sẽ tăng lên rõ rệt. Vì vậy, một người bên ngoài nhìn có vẻ khỏe mạnh vẫn có thể thuộc nhóm nguy cơ cao nếu các chỉ số sức khỏe của họ đang bất thường.

Có tiền sử gia đình bệnh tim sớm

Có những người sống khá điều độ nhưng vẫn có nguy cơ đau tim cao hơn bình thường. Nguyên nhân là do yếu tố gia đình. Nếu cha, mẹ hoặc anh chị em ruột từng bị bệnh tim sớm, đặc biệt là đau tim hoặc đột quỵ khi còn chưa lớn tuổi, thì nguy cơ của bản thân cũng có thể cao hơn. Nhiều người trong nhóm này vẫn chủ quan vì nghĩ mình còn trẻ, chưa có triệu chứng gì nên chưa cần lo.

Hút thuốc, rượu bia nhiều

Hút thuốc là một trong những yếu tố rõ rệt làm tăng nguy cơ đau tim. Dù người hút thuốc còn trẻ, chưa tăng cân nhiều hoặc chưa thấy biểu hiện gì, mạch máu vẫn có thể bị tổn thương từng ngày. Uống rượu quá mức, ăn uống thiếu lành mạnh và ít vận động cũng làm nguy cơ tăng thêm vì chúng ảnh hưởng xấu đến huyết áp, mỡ máu và đường huyết.

Sự nguy hiểm nằm ở chỗ nhiều người chỉ dựa vào cảm giác chủ quan. Họ thấy mình vẫn làm việc bình thường, chưa đau ngực, chưa mệt nhiều nên cho rằng tim mạch chưa có vấn đề. Nhưng đau tim không phải lúc nào cũng báo trước bằng dấu hiệu rõ ràng. Có khi nguy cơ đã tích tụ từ rất lâu mà người mắc không hề biết, theo Medical News Today.

Bác sĩ: Đau tim khi ở nhà một mình, làm điều này có thể cứu sống bạn

Một bác sĩ nổi tiếng đã lưu ý những việc cần làm trong trường hợp bị đau tim khi ở nhà một mình.

Khám phá thêm chủ đề

đau tim Đột quỵ hút thuốc rượu bia huyết áp rối loạn chuyển hóa
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận