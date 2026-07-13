3 nhóm người không nên ăn quá nhiều cá biển

Những nhóm người sau cần hạn chế và thận trọng khi ăn cá biển:

Người dị ứng với cá

Đối với người bị dị ứng cá, vấn đề không phải là ăn nhiều hay ít. Cơ thể sẽ phản ứng dù chỉ ăn một lượng rất nhỏ. Protein trong cá là tác nhân có thể kích hoạt phản ứng dị ứng, với biểu hiện từ nhẹ như nổi mề đay, ngứa, sưng môi, đến nặng như khó thở, tụt huyết áp hoặc sốc phản vệ. Sốc phản vệ là tình trạng cần được cấp cứu ngay, theo chuyên trang Eating Well (Mỹ).

Những người mắc bệnh gout nên hạn chế ăn các loại cá biển như cá cơm, cá mòi, cá trích hoặc cá thu ẢNH: N.Quý tạo từ AI

Một số người chỉ dị ứng với một vài loại cá, trong khi những người khác có thể phản ứng với nhiều loại khác nhau. Vì vậy, nếu đã được chẩn đoán dị ứng cá, người bệnh không nên tự ý thử các loại cá khác mà cần tham khảo ý kiến bác sĩ chuyên khoa dị ứng. Tự ý ăn thử có thể dẫn đến những phản ứng nguy hiểm ngoài ý muốn.

Mắc bệnh gout

So với thịt đỏ, cá biển vẫn được xem là nguồn protein có lợi hơn cho sức khỏe. Tuy nhiên, một số loại cá biển và hải sản lại chứa lượng purin khá cao. Khi được chuyển hóa trong cơ thể, purin sẽ tạo thành a xít uric. Với những người bị gout, nếu a xít uric tăng quá mức, tinh thể urat có thể lắng đọng trong khớp và kích hoạt cơn đau gout, bác sĩ Robert Shmerling, chuyên gia thấp khớp tại Trường Y Harvard (Mỹ), cho biết.

Những loại cá như cá cơm, cá mòi, cá trích hoặc cá thu có hàm lượng purin cao hơn nhiều loại cá khác. Điều này không có nghĩa người bị gout phải kiêng hoàn toàn cá biển.

Thay vào đó, họ nên ăn ở mức vừa phải. Với những người đang bị tăng a xít uric hoặc gout chưa được kiểm soát tốt, người bệnh nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng.

Người mắc bệnh thận mạn

Người bị bệnh thận mạn vẫn cần bổ sung protein để duy trì khối cơ và sức khỏe tổng thể. Tuy nhiên, khi chức năng suy giảm, thận sẽ khó loại bỏ các chất thải được tạo ra từ quá trình tiêu hóa protein. Khi các chất này tích tụ trong máu, chúng có thể khiến các triệu chứng bệnh thận trở nên nặng hơn.

Vì vậy, nhiều người bệnh cần kiểm soát lượng protein hằng ngày theo hướng dẫn của bác sĩ. Nếu ăn quá nhiều cá biển, tổng lượng protein nạp vào có thể vượt quá nhu cầu được khuyến nghị, làm tăng áp lực cho thận, theo Eating Well.