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Sức khỏe

Cu li cắn khiến người đàn ông bị sốc phản vệ, khó thở

Đức Nhật
Đức Nhật

Sau khi bị cu li cắn, người đàn ông ở Gia Lai rơi vào sốc phản vệ, tụt huyết áp, khó thở và được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Ngày 8.7, theo thông tin từ Bệnh viện đa khoa Gia Lai, bệnh viện này đang điều trị cho 1 bệnh nhân nhập viện cấp cứu sau khi bị cu li cắn.

Theo thông tin từ bệnh viện, tối 6.7, đơn vị tiếp nhận cấp cứu anh T.V.C  (44 tuổi, ở xã Kon Gang) trong tình trạng sốc phản vệ do nọc độc động vật cắn.

Người nhà cho biết, tối cùng ngày, anh C. tiếp xúc với một con cu li và bị con vật này cắn vào tay. Sau đó, anh xuất hiện các triệu chứng đau nhức, khó thở, nôn ói nên được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Khi nhập viện, bệnh nhân trong tình trạng choáng, tụt huyết áp. Qua thăm khám, các bác sĩ xác định anh C. bị sốc phản vệ do nọc độc của cu li và lập tức xử trí bằng thuốc theo phác đồ cấp cứu.

Sau khi qua cơn nguy kịch, bệnh nhân được chuyển đến Khoa Nội để tiếp tục điều trị.

Theo các bác sĩ, cu li là loài linh trưởng nhỏ có vẻ ngoài hiền lành nhưng thuộc nhóm động vật có nọc độc. Chất độc được tiết ra từ tuyến ở khuỷu tay, khi kết hợp với nước bọt sẽ xâm nhập vào cơ thể qua vết cắn, có thể gây phản ứng dị ứng nghiêm trọng, thậm chí sốc phản vệ đe dọa tính mạng. Tại Việt Nam cũng như nhiều quốc gia trên thế giới đã ghi nhận nhiều trường hợp nguy kịch sau khi bị cu li cắn.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên tiếp xúc gần với cu li. Nếu không may bị loài động vật này cắn, cần nhanh chóng đến cơ sở y tế gần nhất để được xử trí kịp thời, tránh những biến chứng nguy hiểm.

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