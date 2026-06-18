3 phóng viên Báo Thanh Niên đạt 4 giải báo chí Huế và Đà Nẵng

Chiều 18.6, UBND thành phố Huế tổ chức gặp mặt những người làm báo trên địa bàn nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21.6.1925 - 21.6.2026) và trao Giải báo chí Hải Triều lần thứ 7 năm 2026.



Theo ban tổ chức, Giải báo chí Hải Triều là một giải thưởng báo chí có ý nghĩa chính trị, xã hội, nhân văn sâu sắc. Giải được tổ chức từ năm 2000, đến năm 2026 đã được 7 mùa giải.

3 phóng viên Lê Hoài Nhân, Bùi Ngọc Long, Lê Hoàng Sơn (thứ 2, 3, 4 từ trái qua) chụp ảnh cùng lãnh đạo UBND thành phố Huế sau khi nhận giải ẢNH: NGỌC HIẾU

Mùa giải năm nay đã tập hợp đông đảo người tham dự, không chỉ là các nhà báo chuyên nghiệp mà còn là những cộng tác viên không chuyên ở trong và ngoài thành phố, với 120 tác phẩm ở 4 loại hình báo chí tham dự giải, trong đó có hơn 40 tác phẩm đăng tải trên báo, tạp chí Trung ương.

Mùa giải năm nay không chỉ tăng mạnh về số lượng, chất lượng các tác phẩm tham dự mà còn được nâng cao, đa dạng về thể loại, phong phú về chủ đề, bám sát các sự kiện, phát hiện, đề cập nhiều vấn đề mới, khó, bức thiết đã và đang đặt ra trong thực tiễn.

Giải báo chí Hải Triều lần thứ 7 đã chọn ra 89 tác phẩm vào chung khảo, trong đó 4 tác phẩm đạt giải nhất, 7 tác phẩm giải nhì, 12 giải ba và 14 giải khuyến khích.

Dịp này, 3 phóng viên của Báo Thanh Niên là Bùi Ngọc Long, Lê Hoàng Sơn và Lê Hoài Nhân (thuộc Văn phòng đại diện Duyên hải miền Trung) được trao 3 giải khuyến khích.

Cụ thể, phóng viên Lê Hoàng Sơn đạt giải với loạt 5 kỳ Nghề xưa cố đô còn một chút này; 2 phóng viên Bùi Ngọc Long - Lê Hoài Nhân đoạt giải với loạt 6 kỳ Tinh hoa ẩm thực chay xứ Huế. Phóng sự ảnh Huế hôm nay sau lũ lịch sử: "Lâu rồi mới thấy nắng ấm thế này" của phóng viên Lê Hoài Nhân cũng được trao giải khuyến khích.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Khắc Toàn, Chủ tịch UBND thành phố Huế, ghi nhận và biểu dương những đóng góp quan trọng của báo chí thành phố cũng như công tác tổ chức giải bài bản, sâu sát, huy động sự vào cuộc tích cực của các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo.

Trước yêu cầu phát triển của thành phố trong giai đoạn mới và với niềm tin tưởng cao vào đội ngũ báo chí, ông Nguyễn Khắc Toàn đề nghị các phóng viên, nhà báo, phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương tiếp tục đồng hành với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Huế; kịp thời phản ánh khách quan, trung thực, có tính thời sự cao, thể hiện rõ vai trò là kênh thông tin, diễn đàn tin cậy của nhân dân.

Sáng nay 18.6, tại phim trường cơ sở 2 Báo và Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng (phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng), Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng cũng đã tổng kết và trao thưởng Giải báo chí Huỳnh Thúc Kháng thành phố Đà Nẵng lần thứ nhất (2025 - 2026).

Phóng viên Lê Hoàng Sơn (ở giữa) đoạt giải khuyến khích với phóng sự báo in Tình anh em hai miền xuôi - ngược Giải báo chí Huỳnh Thúc Kháng (Đà Nẵng) ẢNH: S.X

Đây là mùa giải đầu tiên sau khi thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam hợp nhất, tạo được sức hút lớn đối với giới báo chí trong và ngoài địa phương. Giải báo chí Huỳnh Thúc Kháng được nâng cấp cả về quy mô, cơ cấu và giá trị giải thưởng. Dù triển khai trong thời gian khá ngắn, giải vẫn thu hút 284 tác phẩm của 186 tác giả tham dự ở đầy đủ các loại hình báo in, phát thanh, truyền hình, báo điện tử và ảnh báo chí.

Dịp này, Ban tổ chức đã trao giải thưởng cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc. Phóng viên Lê Hoàng Sơn đoạt giải khuyến khích với phóng sự báo in Tình anh em hai miền xuôi - ngược đăng trên Báo Thanh Niên.